¿Seguirá López Obrador jugando con la salud de los mexicanos?

"La postura de López Obrador ante el virus ha puesto en peligro a los mexicanos. El presidente ha contrariado las recomendaciones de salud pública, indicado a los mexicanos que ignoren las órdenes de quedarse en casa y ha insistido en que el uso de cubrebocas “no es indispensable”. Además, se descubrió que su gobierno estaba ocultando la cifra real de muertes por covid-19 y manipulando estadísticas para evitar las medidas de confinamiento". You can read this article in English