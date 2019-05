A diferencia de Trump, los migrantes sí tienen claras sus cuentas fiscales

Si hay algo que el inmigrante en este país, cualquiera que sea su estatus, tiene claro desde el principio de su odisea en este espacio geográfico del mundo es, sí o sí, la obligación de pagar y declarar impuestos. No hay escapatoria alguna si se quiere participar y beneficiarse del engranaje económico y de servicios en que está basado este experimento social que llamamos Estados Unidos.

Porque ahora, tras la investigación de The New York Times a las cuentas del presidente Donald Trump, nos percatamos de que quienes deberían predicar con el ejemplo logran esquivar, desde una perspectiva tramposa , esa responsabilidad que creíamos compartida.

El ardid inmediato del presidente, por supuesto, ha sido recurrir a la explicación del “refugio fiscal” que como “táctica normal” tenían derecho a utilizar los promotores inmobiliarios como él en aquella época. Pero si ese iba a ser su “mejor” argumento, ¿por qué no dio a conocer sus declaraciones fiscales como se le pedía y por qué no lo dijo en su momento para evitar las especualciones que, hoy por hoy, se confirman sobre un hombre que se ha burlado de todos en relación con la parte del contrato social con esta nación que le correspondía?

Por ejemplo, los idocumentados pagaron más de 27,000 millones de dólares en impuestos –federal, estatal y local– en 2017, según el estudio realizado por New American Economy , que además reveló que este sector de la población tuvo un poder de compra que rebasó los 200,000 millones de dólares.

Otro estudio realizado por The Institute on Taxation and Economic Policy ( ITEP) detalla que, en promedio, los inmigrantes indocumentados entregan al fisco cada año 11,740 millones de dólares, pagando un promedio de 8% de sus ingresos, en comparación con solo el 5.4% que paga el 1% más rico de contribuyentes del país, un desbalance más en esta ecuación que francamente ya destila irritación social.