5,000 soldados a Colombia: los peligros de la desinformación en Venezuela

Finalmente, el actor internacional que apoya al protagonista de este drama debe atenerse al guión y no improvisar. Me refiero, por supuesto, a la Administración Trump.

Como lo expresé anteriormente, la Administración Trump no escribió este guion, pero tuvo el papel secundario más importante después del elenco de personajes venezolanos. Hasta la fecha, John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams han leído diligentemente sus líneas, han dado en el clavo y han logrado acercar a Guaidó y sus valientes colegas democráticos a una solución pacífica y constitucional del sufrimiento de Venezuela.

Primero fue la nota garabateada ostentosamente por Bolton en un bloc de notas que decía “5,000 soldados a Colombia”. Esa conferencia de prensa no fue el primer rodeo del Asesor de Seguridad Nacional, y fue puramente una operación psicológica destinada a enviarle el mensaje a Maduro de “vamos por ti”. No hay nada de malo en el engaño y la propaganda en la ejecución de una guerra fría o caliente. Sin embargo, la clave es hacerlo solo después de un examen minucioso del contexto, las opciones y las consecuencias –deseadas o accidentales­–. No tengo dudaa de que el truco del marcador de Bolton fuera su propia idea. Se alinea el modus operandi de su carrera como astuto guerrero de la Guerra Fría y neocon.