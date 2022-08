Se aleja la extradición de Caro Quintero a EEUU: una jueza le concede la suspensión definitiva

Según los registros del expediente publicados por el Consejo de la Judicatura Federal mexicana, una corte volvió a establecer el martes que Caro Quintero no podrá ser movido de la prisión de máxima seguridad del centro de México en la que se encuentra hasta que no haya una decisión en firme sobre su amparo, algo que no pasará antes de la audiencia del 25 de agosto, en la que se tratará ese recurso.