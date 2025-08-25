Ismael 'El Mayo' Zambada en corte: se espera que el narcotraficante mexicano se declare culpable en NY

Video Imágenes del traslado de 'El Mayo' Zambada de Texas a Nueva York: comparecerá en corte

Se espera que Ismael 'El Mayo' Zambada, quien fue uno de los narcotraficantes más peligrosos de México y sobre quien pesan múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas en una corte de Nueva York, se declare este lunes culpable tras haber aceptado cooperar con las autoridades estadounidenses.

Así, Zambada, de 77 años, cambiará en una audiencia ante el juez Brian Cogan su declaración de inocencia del año pasado frente a cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados, incluidos tráfico de armas y lavado de dinero. El giro se dio dos semanas después de que la fiscalía federal anunció que no buscaría la pena de muerte en su contra.

Zambada junto con Joaquín 'El Chapo' Guzmán llevaron al Cartel de Sinaloa de un grupo regional a la organización de tráfico de drogas más grande del mundo, aseguran los fiscales.

El juez Cogan fue quien sentenció a Guzmán a cadena perpetua después de que fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en 2019.

Zambada fue arrestado el año pasado en Texas después de lo que él calificó como un secuestro en México. Uno de los hombres más buscados por las autoridades estadounidenses durante más de dos décadas, Zambada fue detenido después de llegar a bordo de un avión privado a un aeropuerto de Nuevo México junto con el hijo de Guzmán, Joaquín Guzmán López.

La sorpresiva detención cerró un ciclo en el Cartel de Sinaloa. Era el último líder fundador que seguía libre. Llevaba más de 50 años siendo un fugitivo y él mismo había advertido que prefería morir antes que ir a la cárcel.

Guzmán López, detenido junto con Zambada, se declaró inocente de cargos federales de tráfico de drogas en Chicago, pero se cree que estaría negociando un acuerdo con el gobierno. Su hermano, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable el mes pasado.

Asimismo, varios familiares de Zambada han cooperado con las autoridades estadounidenses y ahora están libres, incluyendo su hermano Jesús 'El Rey' Zambada García y sus hijos Vicente, Serafín e Ismael Zambada.

'El Mayo' Zambada, líder de una operación amplia y violenta, según la fiscalía

Zambada presidía una extensa y violenta operación, con un arsenal de armas de grado militar, un grupo de seguridad privada similar a un ejército y un cuerpo de sicarios que perpetraban asesinatos, secuestros y torturas, según la fiscalía estadounidense. Pocos meses antes de su arresto, ordenó el asesinato de su propio sobrino, afirmaron los fiscales.

Por la captura de ‘El Mayo’ se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. El Departamento de Justicia aseguraba que él siguió reinando en el negocio de las drogas, tras la captura de ‘El Chapo’, desde un segundo plano, como lo hizo desde la década de 1970.

Antes de su detención en julio de 2024, Zambada jamás había sido apresado. Eso pese a llevar más de cuatro décadas de carrera delictiva durante las que se convertió en, según los fiscales, "uno de los más narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo".

En las últimas dos décadas, la justicia estadounidense había emitido al menos 16 órdenes de aprehensión contra él. La última remonta al 15 de febrero de 2024, en la que se agregaron los cargos de tráfico de fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína y que está detrás de una grave crisis sanitaria que afecta a Estados Unidos.

Tras la caída de Zambada, se desató una guerra en el interior del cartel que continúa y que ha dejado cientos de muertes.

Un capo de bajo perfil que prefería la muerte a la cárcel

Un perfil suyo publicado por Univision Noticias en 2024 narra cómo en su vida de fugitivo le benefició el bajo perfil, su preferencia por la vida en el campo, su capacidad negociadora y la notoriedad que fueron ganando otros nuevos capos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alumno destacado de la vieja escuela del narco, Zambada le dijo en 2010 al periodista mexicano Julio Scherer que hasta ese momento cuatro veces estuvo a punto de ser detenido por las autoridades, pero lo salvó su conocimiento del terreno. No lo atraparon ni siquiera siguiéndolo con helicópteros.

“Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido (…) El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo”, describía a detalle su guarida, las tupidas montañas de Sinaloa.

‘El Mayo’ dijo en aquella entrevista que preferiría morir en un enfrentamiento a balazos que terminar en la cárcel. “Tengo pánico que me encierren”, afirmó.

- Si lo agarraran, ¿terminaría con su vida?, le preguntó Scherer.

- No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría, le respondió 'El Mayo'.

