¿Engañaron a 'El Mayo' Zambada y a Joaquín Guzmán López para traerlos a EEUU? Lo que se sabe del arresto de los líderes del Cartel de Sinaloa

Video ¿Qué representa la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López para el Cartel de Sinaloa?

Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los legendarios capos mexicanos de la droga, presumía de no haber sido detenido jamás pese a haber sido a finales de la década de 1980 uno de los cofundadores del temido Cartel de Sinaloa.

Pero eso cambió este jueves, cuando autoridades estadounidenses lo detuvieron en Texas tras años prófugo de la justicia. Y eso no fue todo, con él también fue arrestado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien fuera líder del cartel junto a Zambada y que cumple cadena perpetua en EEUU desde 2019.

Y por si hubieran sido pocas las noticias en torno a este cartel, horas después de esta detención se dio a conocer que Ovidio Guzmán, otro de los hijos de 'El Chapo' que fue extraditado a EEUU el año pasado, ya no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones y consta como "liberado" el pasado martes.

La inesperada detención de 'El Mayo' pone fin a un capítulo en la historia del Cartel de Sinaloa, al ser el último de sus líderes más legendarios que quedaba en libertad.

Esto es lo que se sabe del operativo que llevó a la detención de dos de los miembros más destacados del grupo criminal.

1. ¿Qué se sabe de la operación en la que fueron detenidos 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López?

El gobierno de EEUU confirmó el arresto de Zambada y Guzmán López, a quienes definió como "presuntos líderes del Cartel de Sinaloa", en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas.

La secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, contó que los dos narcotraficantes volaron desde Hermosillo hasta Doña Ana County International Airport, aeródromo para naves privadas ubicado en el sureste de Nuevo México, aunque a las afueras de El Paso, Texas.

Lo hicieron en una avioneta Cessna con matrícula N8454Z en cuyo plan de vuelo solo constaba el piloto, un ciudadano estadounidense.

" Es un hecho que aquí salió uno, allá llegaron tres, veremos cuál es la información precisa de este caso", dijo Rodríguez, al tiempo que explicaba que las autoridades investigaban con videos de las terminales cómo fue posible.

Funcionarios mexicanos y estadounidenses consultados por el diario The Wall Street Journal afirmaron que Zambada habría sido arrestado tras haber sido engañado por un miembro de alto rango de su propio cartel para que tomara el vuelo con el objetivo de inspeccionar aeródromos clandestinos en México.

Según The New York Times, fue el propio Guzmán López quien había convencido a Zambada "con excusas falsas" para volar supuestamente con destino al sur de México. Guzmán López se entregó y Zambada fue arrestado, reportó un periodista de Fox News en la red social X.

La operación se habría estado preparando durante meses, según los funcionarios citados por este medio.

2. ¿De qué se acusa a 'El Mayo' y Joaquín Guzmán López?

EEUU acusa a los detenidos de múltiples cargos relacionados con las operaciones criminales del Cartel de Sinaloa, "incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo", destacó el Departamento de Justicia.

Zambada está acusado en varias causas judiciales abiertas por tribunales estadounidenses por una larga lista de delitos como tráfico de cocaína y marihuana, lavado de dinero, posesión de armas de fuego y secuestro, entre otros delitos.

En febrero, un fiscal de Nueva York lo imputó por quinta vez por los delitos de fabricación y distribución de fentanilo en EEUU. La Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) elevó la recompensa de $5 a $15 millones por información que llevara a su arresto.

En cuanto a Guzmán López, una ficha del Departamento de Estado publicada en 2021 lo acusaba junto a su hermano Ovidio (ya detenido) de supervisar “aproximadamente once laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa que producen entre 3,000 y 5,000 libras de metanfetamina al mes”.

El 2 de abril de 2018, ambos hermanos fueron acusados por un gran jurado Federal en el Distrito de Columbia de un cargo de conspiración “para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y 1,000 kilogramos de marihuana”, dice la ficha.

3. ¿Qué dijo EEUU tras la detención de

Zambada y Guzmán López?

El gobierno de EEUU celebró el arresto de los capos del Cartel de Sinaloa, a la que definieron como "una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo".

Ambos “se suman a una creciente lista de líderes del cártel de Sinaloa y otros miembros que están enfrentando la justicia en EEUU”, destacó el Departamento de Justicia. Entre ellos, se encuentran otro hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, quien fue extraditado a EEUU el año pasado; o Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, quien es considerado como uno de los jefes de sicarios del cartel.

EEUU responsabiliza a organizaciones criminales mexicanas como la de Sinaloa de estar detrás del tráfico de fentanilo, cuyo consumo está considerado en EEUU como una verdadera emergencia sanitaria tras haber causado más de 100,000 muertes en el último año.

"El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y socio del cartel responsable de envenenar a nuestras comunidades rinda cuentas”, dijo en un comunicado el fiscal general, Merrick Garland.

Según autoridades sanitarias estadounidenses, el fentanilo es la principal causa de muerte de ciudadanos de ese país entre 18 y 45 años.

4. ¿Quién es Ismael 'El Mayo' Zambada?

'El Mayo', de 76 años, fue cofundador a finales de la década de 1980 del Cartel de Sinaloa junto a 'El Chapo' Guzmán, quien cumple cadena perpetua en EEUU.

Pero Zambada, que llevaba más de 50 años siendo un fugitivo, advirtió en numerosas ocasiones que prefería morir antes que ir a la cárcel, como hizo 'El Chapo'.

En su vida de fugitivo le benefició el bajo perfil, su preferencia por la vida en el campo, su capacidad negociadora y la notoriedad que fueron ganando otros nuevos capos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el encarcelamiento de su socio, EEUU aseguró que Zambada siguió reinando en el negocio de las drogas desde un segundo plano, como lo hizo al inicio de su carrera.

Sin embargo, desde entonces acabaría protagonizando una guerra interna por el control del grupo con los hijos de 'El Chapo', conocidos popularmente como 'Los Chapitos'.

5. ¿Quién es Joaquín Guzmán López?

Guzmán López es uno de los miembros de 'Los Chapitos'. Entre ellos se encontraba su hermano Ovidio 'El Ratón', quien fue extraditado a EEUU el año pasado acusado de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a dicho país.

Este jueves, en otra noticia inesperada, se dio a conocer que Ovidio ya no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones, sino que en el buscador en línea de la institución aparece como "liberado" el pasado martes. Se desconoce su situación legal desde entonces.

Cuando su hermano Edgar fue asesinado en 2008, Joaquín y Ovidio “iniciaron pronto su carrera en el narcotráfico heredando las relaciones de su hermano fallecido", según destacó el Departamento de Estado de EEUU.

Fue en ese momento que “comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia”, dice la ficha.

Finalmente, cuando su padre fue extraditado a EEUU, 'Los Chapitos' se hicieron cargo de la facción del cartel que lideraba 'El Chapo'. Desde entonces, son considerados uno de los mayores traficantes de fentanilo a EEUU.

