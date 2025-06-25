¿Dónde están los carteles en EEUU? Así avanza el narco mexicano

Los carteles mexicanos están hoy más presentes que nunca en Estados Unidos. Se prometió erradicarlos; en cambio, echaron raíces y construyeron una red que actualmente cubre casi cada estado del país.
Esta expansión no es solo una muestra de su capacidad logística y operativa, sino también un reflejo de la creciente demanda de drogas en el mercado estadounidense y de la complejidad del crimen transnacional.
Dos carteles en particular son los que más se han fortalecido en EEUU: el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde California hasta Florida, y desde Maine hasta Alaska, estos grupos operan de forma silenciosa, pero efectiva. Se han infiltrado en comunidades grandes y pequeñas, adaptándose a los mercados locales y tejiendo redes con pandillas, intermediarios y criminales locales.
No significa que tengan células armadas o que controlen las calles de cada ciudad. Pero sí que tienen operadores, pactos con otras bandas criminales, distribuidores o infraestructura en decenas de metrópolis. Para la DEA, eso ya significa “presencia”. El patrón se mantiene: operar en silencio, sin violencia visible, para no atraer redadas ni investigaciones.
La DEA viene alertando desde 2015 sobre la expansión de estos carteles en EEUU.
Presencia de los carteles de Sinaloa y CJGN en EEUU
En el informe de la DEA del 2025 se advierte que los carteles de Sinaloa y Jalisco “siguen siendo las amenazas dominantes” y han cambiado el mapa criminal en Norteamérica.
A lo largo de los años, la agencia ha trazado el avance de ambos grupos, en especial el del Cartel de Jalisco.
Según esta agencia, el CJNG logró en apenas una década el mismo crecimiento que al Cartel de Sinaloa le llevó tres. A tal grado que se convirtió en su principal enemigo territorial en México y en su principal competidor comercial en EEUU, el país que más consume drogas.
Crecimiento del CJNG
Radiografía de la expansión del CJNG
El de Jalisco es uno de los carteles mexicanos más poderosos, influyentes y despiadados, así como un proveedor clave de fentanilo y otras peligrosas drogas.
Surgió como un brazo armado del Cartel del Milenio, irrumpiendo con el nombre de ‘Matazetas’, un falso grupo paramilitar.
Desde que se independizó como CJNG ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras de México y ahora tiene presencia en más de 40 países de todos los continentes.
La DEA dice que la única región del mundo a la que no ha llegado es la Antártica.
El CJNG, tal como lo ha hecho el Cartel de Sinaloa, ha contribuido de forma significativa al sangriento saldo de más de 300,000 asesinatos registrados en México durante la última década, desde que el gobierno de ese país declaró una guerra frontal contra el crimen organizado.
CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)
Creación: 2009
Líderes actuales
Desde su incursión en la escena del narco, el CJNG tuvo un rápido crecimiento en México. A través de la violencia y sobornos pudo hacerse de territorios clave, incluyendo los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como de zonas fronterizas importantes, como Tijuana.
Eso le permite recibir precursores químicos de Asia, producir drogas sintéticas en laboratorios clandestinos y traficarlas a EEUU. Se le describe como un grupo que ha sabido imitar la visión empresarial del Cartel de Sinaloa y la brutalidad de Los Zetas.
En Estados Unidos, el CJNG fue ampliando su cartera de clientes partiendo desde California, donde su líder Nemesio Oseguera empezó su carrera criminal en los años ochenta, antes de ser deportado.
El CJNG fue haciendo alianzas con pandillas y otros grupos delictivos grandes. Por ejemplo, en Carolina del Norte, es el proveedor de drogas de los Bloods, una pandilla que tiene unos 30,000 miembros, de acuerdo con la DEA. También tiene una sociedad con La Mafia Mexicana, la banda carcelaria que ejerce control sobre la mayoría de las pandillas hispanas del sur de California.
Una de las estrategias, tanto del CJNG como del Cartel de Sinaloa, ha sido llegar a zonas rurales y apartadas de EEUU, tomando ventaja de la poca presencia policial. A nivel de calle, los narcomenudistas ligados a ambos carteles ahora echan mano de las redes sociales para alcanzar más clientes y evadir a las autoridades.
Aunque el CJNG ha diversificado sus operaciones para incursionar en el robo de combustible y la extorsión en México, el narcotráfico sigue siendo su principal fuente de ingresos.
Su método principal sigue siendo usar autos con compartimentos ocultos para mover droga a través de las garitas. Y suele usar esos mismos escondites para transportar dinero y armas hacia México.
El CJNG ha sido responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo, contribuyendo a una crisis de salud sin precedentes. Más de 270,000 muertes por sobredosis de opioides, incluyendo el fentanilo, se han registrado en EEUU en los últimos años.
Esa peligrosa sustancia le deja enormes ganancias. Al cartel le cuesta 10 centavos elaborar una pastilla que contiene fentanilo y puede venderla a un dólar en California, pero en Alaska la ofrecen hasta en $100.
Principales drogas que trafica el CJNG en EEUU
Puntos de entrada del cartel de Jalisco
Este grupo ha perfeccionado el contrabando a través de tráileres y autos particulares. Su presencia en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas no solo le garantiza control territorial, sino que le permite regular qué mercancías pasan por garitas fronterizas, imponer “cuotas” a otros traficantes y coordinar el trasiego de drogas con mayor seguridad.
CA
Garita de Otay Mesa
Garita de San Ysidro
AZ
Garita de Calexico
NM
Garita de El Paso
México
TX
Garita de Laredo
Garita de McAllen
Garita de Brownsville
Radiografía de la expansión del Cartel de Sinaloa
Es una de las organizaciones criminales más grandes, antiguas y complejas de México. Surgió en la década de 1980 tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara y fue fundado por figuras clave como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ambos presos en EEUU.
A lo largo de los años el grupo se consolidó como un actor dominante en el tráfico internacional de narcóticos. Su estructura descentralizada y su capacidad para formar alianzas y corromper autoridades le han hecho especialmente difícil de desarticular.
CARTEL DE SINALOA
Creación: 1989
Estructura actual
Tras la caída de ‘El Chapo’ el cartel se fragmentó y ahora existen tres facciones.
Desde el verano de 2024 se desató una guerra interna entre las familias Guzmán y Zambada. ‘Los Chapitos’ y ‘Los Guanos’ son aliados para combatir a ‘Los Mayos’.
De la implosión de este cartel se han generado varias alianzas. ‘Los Chapitos’ se unieron a su tío ‘El Guano’, con quien habían tenido diferencias, y a su antiguo enemigo, ‘El Mencho’, jefe del CJNG.
Por su parte, Zambada Sicairos hizo un pacto criminal con el Cartel del Noreste, el cual surgió de Los Zetas, para poder traficar drogas por la frontera entre Tamaulipas y Texas, según el nuevo informe de la DEA.
A pesar de su conflicto interno y la captura de sus líderes, el Cartel de Sinaloa continúa fortaleciéndose y expandiendo su influencia en casi todo el territorio mexicano.
Sus regiones de mayor influencia son el sur y el noroeste de ese país, incluyendo el ‘Triángulo Dorado’, el lugar donde se cultiva la mayor cantidad de amapola (de cuya goma se produce la heroína) y marihuana.
Sin embargo, su presencia es limitada o inexistente en Jalisco, bastión del CJNG, afirma la DEA.
Desde hace más de cuatro décadas, el Cartel de Sinaloa trafica enormes cargamentos de fentanilo, cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a EEUU y más de 40 países.
Es, al igual que el CJNG, un gran productor y traficante de fentanilo. De hecho, ambos emporios criminales empezaron casi de manera simultánea, alrededor del año 2013, a explorar la fabricación y distribución de esa droga sintética.
Ahora mezclan el fentanilo con otras sustancias ilícitas para elevar su potencia o lo usan para elaborar pastillas de analgésicos que parecen legítimas, como las llamadas M30, que contienen el opioide oxicodona.
Desde 2022, los decomisos de fentanilo en Estados Unidos han superado las 23 toneladas anuales, una cifra que, si bien fluctuante, es evidencia del músculo operativo y la estructura discreta pero rentable de estos grupos.
Lejos de retroceder, los narcos mexicanos han reforzado su apuesta por las drogas sintéticas, atraídas por su bajo costo de producción y alto margen de ganancia. Además del fentanilo, han incrementado la fabricación de metanfetaminas y siguen participando en el tráfico de cocaína. Los decomisos de este último narcótico subieron 18%, de 53 toneladas incautadas en 2023, a 63 toneladas que se confiscaron el año siguiente.
Principales drogas que trafica el CDS en EEUU
Puntos de entrada del cartel de Sinaloa
Este cartel también se ha establecido estratégicamente en regiones cercanas a puertos de entrada a EEUU. El de Sinaloa lleva décadas teniendo presencia dominante en Baja California, Sonora y Chihuahua. La facción de los hijos de 'El Chapo' Guzmán tienen una garita preferida, la de Ysleta, en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, asegura la DEA.
CA
Garita de Otay Mesa
Garita de San Ysidro
AZ
Garita de Calexico
Garita de Nogales
NM
Garita de El Paso
México
TX
A principios de 2025, el presidente Donald Trump propuso designar a estos grupos como organizaciones terroristas, una medida simbólicamente poderosa, pero de consecuencias legales y geopolíticas aún inciertas.
La frontera que separa a México y EEUU no divide responsabilidades: ambos países han fracasado en contener este problema. Aunque sus gobiernos se culpen mutuamente.
En México, miles de familias lloran a sus hijos desaparecidos o asesinados por la violencia del narco. En EEUU, otras tantas encienden velas frente a retratos de jóvenes perdidos por una sobredosis.
Los carteles, en tanto, siguen ganando terreno en ambos lados del muro fronterizo. Si esta tendencia no se revierte, el futuro se dibuja con signos preocupantes.
