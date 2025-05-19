El insólito rescate de un gato que era usado como 'mula' en una cárcel de Costa Rica

Video Capturan a ‘narco michi’, un gato usado para introducir drogas a una cárcel

Un gato cargando bolsas de marihuana y crack dentro de una cárcel. Este fue el particular hallazgo de la policía penitenciaria de Costa Rica en la prisión de Pococí, cerca de la costa del Caribe.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que a inicios de mayo "se logró rescatar a un gatito que traía pegado en su cuerpo dos paquetes con droga. El oficial ubicado en uno de los fortines, logró visualizar al animal en la zona verde, por lo que de inmediato dio la voz de alerta".

El reporte de las autoridades indica que "se logró atrapar el felino y quitarle los paquetes, evitando así que llegaran a su destino final". Trasladaba 235 gramos de marihuana, casi 68 gramos de crack y dos pliegos de papel.

El animal fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica para su cuidado.

Animales usados como 'mulas' en cárceles de Costa Rica

Durante los últimos años la policía de Costa Rica ha descubierto distintos animales que han sido usados para transportar drogas u objetos prohibidos a las cárceles

En 2015, en el Centro Penitenciario La Reforma, se descubrió que se usó una paloma para transportar 28 gramos de drogas hacia el lugar. El animal cargaba dos bolsas, una con 14 gramos de cocaína y la otra con igual cantidad de marihuana.

La paloma había sido entrenada por los propios reclusos, que le daban comida. Las autoridades de la prisión también habían reportado el uso de gatos para transportar estupefacientes.