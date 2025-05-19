Cambiar Ciudad
Drogas

El insólito rescate de un gato que era usado como 'mula' en una cárcel de Costa Rica

Un gato con dos envoltorios de drogas atadas a su cuerpo fue rescatado en una cárcel en Costa Rica por la policía penitenciaria.

Por:
Univision
Video Capturan a ‘narco michi’, un gato usado para introducir drogas a una cárcel

Un gato cargando bolsas de marihuana y crack dentro de una cárcel. Este fue el particular hallazgo de la policía penitenciaria de Costa Rica en la prisión de Pococí, cerca de la costa del Caribe.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que a inicios de mayo "se logró rescatar a un gatito que traía pegado en su cuerpo dos paquetes con droga. El oficial ubicado en uno de los fortines, logró visualizar al animal en la zona verde, por lo que de inmediato dio la voz de alerta".

PUBLICIDAD

Más sobre Drogas

Estudiante de 18 años reportada como desaparecida en Tailandia termina acusada de narcotráfico en Georgia
0:56

Estudiante de 18 años reportada como desaparecida en Tailandia termina acusada de narcotráfico en Georgia

Narcotráfico
‘La Diosa’ que traía drogas de Tijuana: por qué ciudadanos de EEUU son los más involucrados en el tráfico de drogas
4:26

‘La Diosa’ que traía drogas de Tijuana: por qué ciudadanos de EEUU son los más involucrados en el tráfico de drogas

Narcotráfico
'El Menchito' ahogaba a sus enemigos y ordenó 100 asesinatos: la caída del número dos del CJNG
5:15

'El Menchito' ahogaba a sus enemigos y ordenó 100 asesinatos: la caída del número dos del CJNG

Narcotráfico
Por estas razones los carteles usan las redes sociales para vender pastillas con fentanilo en EEUU
6:55

Por estas razones los carteles usan las redes sociales para vender pastillas con fentanilo en EEUU

Narcotráfico
EEUU deporta a México al capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo
4 mins

EEUU deporta a México al capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo

Narcotráfico
Cómo una nueva ruta del narcotráfico conecta Colombia con Australia
3 mins

Cómo una nueva ruta del narcotráfico conecta Colombia con Australia

Narcotráfico
Choques entre fuerzas de seguridad y criminales en el sur de México dejan 14 delincuentes abatidos y 2 policías muertos
3 mins

Choques entre fuerzas de seguridad y criminales en el sur de México dejan 14 delincuentes abatidos y 2 policías muertos

Narcotráfico
Quién es Genaro García Luna, el 'superpolicía' de México condenado en EEUU por proteger al narcotráfico
4 mins

Quién es Genaro García Luna, el 'superpolicía' de México condenado en EEUU por proteger al narcotráfico

Narcotráfico
Genaro García Luna es condenado a más de 38 años de prisión en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico
15 mins

Genaro García Luna es condenado a más de 38 años de prisión en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico

Narcotráfico
El capo Osiel Cárdenas Guillén está en custodia de ICE, que se prepara para deportarlo a México
5 mins

El capo Osiel Cárdenas Guillén está en custodia de ICE, que se prepara para deportarlo a México

Narcotráfico

El reporte de las autoridades indica que "se logró atrapar el felino y quitarle los paquetes, evitando así que llegaran a su destino final". Trasladaba 235 gramos de marihuana, casi 68 gramos de crack y dos pliegos de papel.

El animal fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica para su cuidado.

Animales usados como 'mulas' en cárceles de Costa Rica

Durante los últimos años la policía de Costa Rica ha descubierto distintos animales que han sido usados para transportar drogas u objetos prohibidos a las cárceles

En 2015, en el Centro Penitenciario La Reforma, se descubrió que se usó una paloma para transportar 28 gramos de drogas hacia el lugar. El animal cargaba dos bolsas, una con 14 gramos de cocaína y la otra con igual cantidad de marihuana.

La paloma había sido entrenada por los propios reclusos, que le daban comida. Las autoridades de la prisión también habían reportado el uso de gatos para transportar estupefacientes.

En 2019 se atrapó a dos gatos que intentaban ingresar droga de nuevo a la cárcel de La Reforma y al penal Nelson Mandela. Ambos animales transportaban casi 445 gramos de narcóticos.

Relacionados:
DrogasCárcelGatosAnimales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX