Confirman recaptura de ‘El Mini Lic’, el excapo que traicionó a 'Los Chapitos' y reveló secretos del Cartel de Sinaloa a EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que Dámaso López Serrano , alias ‘El Mini Lic’, un excapo que traicionó al Cartel de Sinaloa y fue colaborador del gobierno de Estados Unidos, fue recapturado.

Sheinbaum dijo este sábado a los medios durante una gira en Palenque, Chiapas, que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, dará más detalles sobre la recaptura. Hasta el momento, el funcionario no ha difundido información sobre la recaptura.

Según reportes, ‘El Mini Lic’ habría sido recapturado en el estado de Virginia, pero las autoridades estadounidenses ni mexicanas han confirmado ese dato.

En respuesta a una solicitud de Univision Noticias, Nicole Navas Oxman, asesora senior de Comunicaciones del Departamento de Justicia, declinó hacer comentarios sobre la detención.

No quedaba claro si México había pedido al excapo en extradición.

López Serrano se había entregado a autoridades estadounidenses en 2017 para escapar de la persecución de los hijos de su padrino Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’.

Dos meses antes su padre Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’, quien fue operador financiero de cartel, había sido capturado en México. Fue extraditado en julio de 2018 a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

Según reportes de la prensa mexicana, las autoridades dieron con el paradero de López Núñez gracias a una traición de ‘Los Chapitos’.

En 2022 había sido puesto en libertad condicional como informante del gobierno estadounidense.

Luego de que se entregó al Departamento de Justicia, ‘El Mini Lic’ comenzó a colaborar con autoridades estadounidenses y reveló detalles de la estructura interna del Cartel de Sinaloa, en particular de la facción de ‘Los Chapitos’.

Esa facción es comandada por los hijos que aún están libres de ‘El Chapo’, quien purga una condena en Estados Unidos de cadena perpetua.

De traicionar a ‘Los Chapitos’ a colaborar con EEUU como testigo

Además de haber estado preso cinco años por narcotráfico, López Serrano también es acusado de haber ordenado el asesinato en Culiacán del periodista Javier Valdez, cofundador del medio local Ríodoce, en 2017.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en su contra en enero de 2020 por su presunta responsabilidad en ese homicidio.

Tras su primera captura en Estados Unidos, 'El Mini Lic' ha ofrecido varias entrevistas a periodistas, como Anabel Hernández, en las que ha revelado detalles sobre la estructura interna del Cartel de Sinaloa.

Por ejemplo, en una entrevista concedida en 2023 a la revista mexicana Proceso, ‘El Mini Lic’, dijo que ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, “bajaron la orden” en 2012 de apoyar con votos al entonces candidato Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Peña Nieto ganó las elecciones de 2012 y gobernó hasta 2018. Cedió el poder a Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Aunque López Obrador también enfrentó señalamientos de una presunta colusión con el Cartel de Sinaloa, el exmandatario negó durante su gestión cualquier vínculo con ese grupo criminal. López Obrador concluyó su gobierno el 1 de octubre pasado y entregó el mando a Claudia Sheinbaum, una cercana aliada suya.

También testificó en contra de ‘El Chapo’ y de la esposa del capo, Emma Coronel, durante los procesos judiciales en contra de ambos en Estados Unidos.

Además participó en la audiencia condenatoria de Jesús Raúl Beltrán León, considerado un lugarteniente de alto nivel del cartel.

Como lo hizo su padre, ‘El Mini Lic’ relató parte de sus actividades en la organización criminal y echó de cabeza al capo en turno en el banquillo de los acusados. También cooperó para recibir un castigo menos duro.

En particular, ha hablado sobre la facción de 'Los Chapitos', con quienes se enemistó por disputas de poder dentro del cartel, además de desacuerdos sobre las operaciones y el control de las rutas de tráfico.

Según reportes, ‘Los Licenciados’ trataron de quedarse con los negocios ilícitos que dejó ‘El Chapo’ tras su recaptura en 2016, pero sus hijos se aliaron en aquel momento a ‘El Mayo’ Zambada y les ganaron la guerra.

Ahora, ‘Los Chapitos’ y el grupo que fue comandado por ‘El Mayo’ se encuentra confrontado luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’, presuntamente traicionó a Zambada, lo secuestró y lo llevó a la fuerza para su arresto a Estados Unidos.

Guzmán López y Zambada fueron capturados a finales de julio cerca de El Paso, Texas. Mientras que Zambada se prepara para enfrentar un juicio, Guzmán López se encuentra en negociaciones con el Departamento de Justicia, según uno de sus abogados.

