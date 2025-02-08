El macabro "campo de exterminio" en México en donde han sido desenterrados decenas de cadáveres

Video Descubren un sofisticado narcotúnel en la frontera con México: está equipado con luz y ventilación

Autoridades en el estado de Chihuahua reportaron que tras el hallazgo de múltiples fosas clandestinas desde finales de enero suman 76 los cuerpos encontrados en el municipio de Casas Grandes.

Los restos humanos pertenecientes a 76 cuerpos fueron encontrados en un predio llamado ‘El Willy’, en una zona rural conocida como Ignacio Zaragoza, unas 3 horas al sur de la frontera con Nuevo México.

Los restos han sido encontrados durante varias jornadas de búsqueda entre colectivos dedicados a la localización de personas desaparecidas y autoridades estatales.

El hallazgo más reciente ocurrió el 5 de febrero, cuando la fiscalía reportó que fueron encontrados “un cuerpo en descomposición completo; dos osamentas completas; una osamenta incompleta y una extremidad cefálica”.

En total han sido recuperados 76 cuerpos, cuyas identidades aún no han sido plenamente establecidas.

Los servicios de medicina forense estatales trabajan para determinar las identidades, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía estatal.

Medios de comunicación mexicanos se han referido al predio donde han sido encontrados los restos humanos como un ‘campo de exterminio’ presuntamente operado por el grupo criminal ‘La Línea’, brazo armado del Cartel de Juárez.

Pugna criminal entre ‘La Línea’ y otros grupos podría estar detrás de homicidios, según autoridades

El director general de Servicios Periciales de Chihuahua, Javier Sánchez Herrera, dijo a medios que las autoridades presumen que el grupo criminal ‘La Línea’ podría estar detrás de los homicidios por la forma en la que fueron asesinadas las víctimas.

“Todos los cuerpos y restos que se encontraron estaban desmembrados, es la forma de operar del grupo en esa zona”, dijo a la prensa Sánchez Herrera, de acuerdo con el diario mexicano Milenio.

Según el Diario de Chihuahua, ‘La Línea’ se encuentra confrontada con otra banda criminal local por el control de las actividades delictivas en la región.

En mayo pasado, luego de que el excabecilla de ‘La Línea’, Carlos Arturo Quintana, alias ‘El 80’ fue liberado de’ una prisión estadounidense, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dijo que las agencias de seguridad estaban en alerta ante los rumores de que Quintana había retomado sus actividades delictivas en el estado.

La sangrienta disputa revela la forma en la que las bandas criminales buscan controlar las rutas que conducen a la frontera con Estados Unidos.

Apenas el miércoles autoridades federales y estatales reportaron el hallazgo de un ‘narcotúnel’ que conectaba Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

Ese ‘narcotúnel’ se suma a otro pasadizo similar que fue detectado por oficiales mexicanos y estadounidenses que conectaba a Juárez con El Paso. El túnel desembocaba en la red de drenaje y alcantarillas de la ciudad texca.

“Estamos buscando túneles en toda la franja fronteriza derivado del hallazgo que hubo del túnel pasado”, declaró a la prensa Sugey Aguilar, de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.

