Violencia en México: hallan 56 cadáveres en fosas clandestinas en Chihuahua

Autoridades en México reportaron el hallazgo en el estado de Chihuahua de varias fosas clandestinas de osamentas y restos humanos pertenecientes a 56 cuerpos, cuyas identidades no han sido determinadas.

La Fiscalía General del estado de Chihuahua informó en un comunicado que los cadáveres fueron encontrados durante cuatro días de búsqueda, entre el martes y el viernes, en un ejido llamado Ignacio Zaragoza, en el municipio de Casas Grandes, unas 3 horas al sur de la frontera con Nuevo México.

La agencia estatal informó que los restos fueron encontrados en 38 fosas clandestinas localizadas en un terreno conocido como ‘El Willy’.

“La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en la investigación y esclarecimiento de los crímenes con el fin de dar con los responsables para llevarlos ante la justicia, además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas”, dice el comunicado.

Chihuahua se ha visto golpeado por años por la violencia ligada al crimen organizado, al ser una vía para el trasiego de drogas y el tráfico de migrantes rumbo a Estados Unidos. El pasado 26 de diciembre, al menos 12 cadáveres fueron encontrados en varias fosas a unas dos horas de la fronteriza Ciudad Juárez.

El estado sumaba 3,927 personas desaparecidas hasta diciembre de 2024, todavía lejos de otros estados más golpeados por este fenómeno como Jalisco, en el occidente, y Tamaulipas, en el noreste, que tienen más de 13,000 casos, según cifras oficiales.

Trabajan para determinar las identidades de las víctimas

De acuerdo con la fiscalía, los restos humanos fueron embalados y trasladados a laboratorios forenses estatales en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Para los estudios médicos antropológicos que determinen causas y tiempo de fallecimiento, así como las identidades de las víctimas”, dice el boletín de prensa.

Personal de la oficina de Comunicación Social de la fiscalía respondió a Univision Noticias que aún no se tenía información de las identidades.

En las fosas, entre decenas de osamentas y restos humanos, también fueron encontrados cartuchos de bala percutidos.

En los operativos de búsqueda participaron peritos de criminología, antropólogosforenses, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Además, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano apoyaron en labores de vigilancia y seguridad del personal especializado.

Reportan más fosas clandestinas en otros lugares de México

Este sábado, la Fiscalía estatal en Sonora, entidad colindante con Chihuahua, también reportó el hallazgo de 10 cuerpos en una fosa clandestina en el municipio de Caborca. Esa región en meses recientes ha registrado una ola de violencia que autoridades atribuyen a pugnas entre grupos del crimen organizado.

A mediados de enero, autoridades en el estado de Jalisco reportaron el hallazgo de decenas de bolsas con restos humanos pertenecientes a 24 cadáveres en el municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades en ese caso también dijeron que trabajaban para identificar a las víctimas. Al menos seis de los cuerpos fueron identificados esta semana y se determinó que pertenecían a personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre 2021 y 2023.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó una ofensiva sin precedentes contra los carteles de la droga, la violencia estalló en el país. A partir de ese año, el país ha registrado un alza constante en el número de homicidios en todo el territorio. Hasta ahora México suma cerca de 500,000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, de acuerdo con datos oficiales.

Con información de AFP.

