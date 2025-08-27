La encargada de una funeraria que se llevaba cadáveres de bebé a su casa para que "vieran dibujos animados"

Video Hallan decenas de cadáveres en un crematorio clausurado: algunos cuerpos llevaban meses embalsamados

Los padres de dos bebés fallecidos en Leeds, al norte de Inglaterra, se llevaron una macabra sorpresa cuando hallaron los cuerpos de sus hijos en la casa de la encargada de los servicios fúnebres que contrataron para el velorio de sus hijos, en condiciones indignas y desaseadas.

En una historia que se remonta a hace varios años, reportada por la BBC esta semana, una de las madres afectadas, Zoe Ward, había contratado en 2021 los servicios de la empresa Florrie's Army, propiedad de una mujer llamada Amie Upton, para atender la muerte de su hijo Bleu, fallecido en el hospital universitario Leeds General Infirmary a las tres semanas de nacido por daño cerebral.

De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, Upton creó Florrie's Army en 2017 tras la muerte de su propia bebé al nacer.

Según Ward, Upton, de 38 años, le ofreció un servicio de apoyo a los padres en duelo, con impresiones dactilares de los hijos, fotografías, ropa de bebé y una atención funeraria especializada. Dijo que alguien de parte de Florrie's Army recogió el cadáver de su hijo Bleu, en lo que pensó sería un arreglo profesional.

Pero cuando Ward fue a visitar el local de Upton al día siguiente, se alarmó al descubrir que el cuerpo de su hijo fallecido había sido colocado en una pequeña cuna tipo 'bouncer', en la sala de la casa de Upton, simulando que "veía dibujos animados".

"Estamos viendo PJ Masks", le dijo Upton según el testimonio recogido por BBC. Añadió que vio otro bebé fallecido en un sofá.

La impresión de Ward fue que era un lugar "'mugriento y sucio", y que su hijo no podía quedarse allí.

Una desagradable sorpresa similar fue la que vivieron Sharon y Paul (nombres ficticios), los padres de una niña que nació muerta en el hospital St. James de Leeds.

Relataron a BBC que acordaron que su hija fuera recogida por Florrie's Army para los servicios fúnebres, y que Upton les hizo creer que el cuerpo sería mantenido en una funeraria en un suburbio de Leeds hasta el entierro.

Pero una semana después, Upton les dijo que el cuerpo de su hija estaba en su casa, algo a lo que nunca accedieron.

Afirman que desconocen cuánto tiempo estuvo su hija en esa casa, pero que sospechaban que no estuvo en la refrigeración apropiada.

La madre de Sharon dijo a BBC: "Fue una locura. Si le contara a alguien esta historia... pensaría que es una película de terror".

La policía no halló ningún crimen

El cuerpo de policía de West Yorkshire, a donde pertenece Leeds, confirmó a BBC que había hecho dos informes respecto al servicio funerario de Upton desde 2021, pero que después de "extensas investigaciones... no se identificaron posibles delitos".

Un vocero reconoció que estas preocupaciones por el proceder de Upton se añadían a los momentos difíciles de las familias, por las pérdidas físicas de sus hijos pequeños.

La industria funeraria en Inglaterra y Gales no tiene regulaciones ni tiene requisitos legales sobre cómo o donde deben almacenarse los cadáveres.

Quienes operen servicios funerarios tampoco necesitan credenciales o calificaciones para ello, aunque dos de las principales organizaciones del sector, la Asociación Nacional de Encargados Fúnebres y la Sociedad de Encargados Fúnebres Independientes Aliados, tiene un código de conducta conjunto que establece para sus miembros inspecciones periódicas de sus locales y procedimientos.

Por ahora, la respuesta de las instituciones médicas ha sido prohibir el acceso de Upton a las morgues y maternidades de sus hospitales "por las serias preocupaciones recibidas en los últimos años sobre los servicios prestados por Amie Upton".

De acuerdo con el Leeds Teaching Hospitals, que agrupa hospitales como los mencionados St. James y Leeds General Infirmary, entre otros, "desde 2021 contamos con medidas de protección específicas, como la supervisión de la asistencia de Amie (Upton) a las visitas de pacientes fallecidos en la morgue en su función de servicio funerario".

Y añaden que a Upton "ya no se le permitirá estar presente en nuestros servicios de Maternidad a menos que sea ella misma la paciente"

