Tragedias Un empresario desapareció intentando cruzar un río: su cuerpo apareció dentro de un cocodrilo Gabriel Batista intentaba cruzar un río en medio de unas fuertes inundaciones, pero su vehículo quedó atrapado. Después de días de búsqueda, las autoridades identificaron un cocodrilo y organizaron una complicada operación para sacarlo y analizar si el empresario se encontraba en el vientre del animal, que medía 4.5 metros de largo y tenía media tonelada de peso.



Video Recuperan, del interior de un cocodrilo, restos de una persona

Gabriel Batista, un hotelero de 59 años desapareció hace una semana tras ser arrastrado por inuunas fuertes inundaciones. Ahora las autoridades creen que han encontrado su cuerpo: los restos encontrados en el interior del cocodrilo pertenecerían a Batista.

El suceso se desencadenó cuando el vehículo todoterreno de Batista quedó atrapado mientras intentaba cruzar el caudaloso río. Tras cuatro días de búsqueda intensiva con drones y helicópteros, las autoridades avistaron al enorme reptil en una pequeña isla. El espécimen llamó la atención de los investigadores debido a su vientre inusualmente hinchado y a su letargo; según el capitán Johan “Pottie” Potgieter, el animal no reaccionó ante el ruido de las aeronaves, lo que sugería que acababa de alimentarse.

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En una maniobra audaz, un francotirador de la policía abatió al depredador desde el aire para que el cuerpo fuera trasladado al Parque Nacional Kruger, donde se le practicó una necropsia de campo. El examen estomacal reveló una escena dantesca: los forenses hallaron dos brazos, parte de una caja torácica, trozos de carne y, de manera crucial, un anillo que coincidiría con el del empresario desaparecido.

Además de los restos vinculados a Batista, los investigadores descubrieron seis tipos diferentes de calzado en el estómago del animal. Aunque el capitán Potgieter advirtió que estos reptiles suelen ingerir cualquier objeto, el hallazgo plantea la inquietante posibilidad de que el ejemplar hubiera atacado a otras personas con anterioridad.

A South African police officer is airlifted while removing a euthanised crocodile, which is believed to have ingested the remains of a missing person, from a riverbank in this screengrab taken from a video in Komatipoort, Mpumalanga Province, South Africa, May 2, 2026. Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters verified the location from the river, trees, mountains and power towers seen in the video, which matched satellite and file imagery of the area. Coordinates: -25.441677, 31.963405. The date was confirmed from the metadata on the original file. Police said that the operation took place at the Komati River in a statement released on May 3. Imagen OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS