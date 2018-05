Un cocodrilo le arrancó el brazo a 5 días de su boda e igual se casó

Los novios, a pesar de la tragedia, quisieron seguir con sus planes. “Es un milagro que ella esté aquí, no hay otra manera de explicarlo. Al principio pensé que era una broma y me llevó unos cinco segundos ver que en realidad ella estaba siendo atacada”, le narró Fox al periódico The Zimbabwe Chronicle . Para poder proseguir con su propósito de sellar sus votos la pareja trasladó la celebración de la boda a la capilla de hospital en donde había sido internada Zalene. Aunque ahí solo cupieron unos cuantos invitados transmitieron en vivo la boda a sus amigos y luego dejaron que ellos disfrutaran de la fiesta mientras volvieron al cuarto de recuperación.

“Pasé mucho tiempo preparándome para el día de mi boda, buscando un lugar, una decoración. No sabía que el destino me tenía preparado casarme en la capilla de un hospital, sin un brazo. Pero no me estoy quejando. Mi boda fue la mejor y tengo un marido maravilloso", le dijo la novia al diario británico The Telegraph .