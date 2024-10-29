Cambiar Ciudad
NASA

El espectacular momento captado por la NASA en el que se desintegra el "cometa de Halloween" tras pasar cerca del Sol

La NASA dice que el cometa, descubierto recientemente, se ha desintegrado al acercarse al sol y que su nave espacial de observación solar captó el momento en que se rompió en pedazos esta semana.

Por:
Univision y AP
Video Videos a cámara rápida muestran el ‘cometa del siglo’ surcando el cielo alrededor del mundo

Un cometa descubierto recientemente y que algunos observadores de estrellas esperaban ver durante la semana de Halloween se ha desintegrado antes del día de los fantasmas y los demonios.

La NASA confirmó el martes que su nave espacial de observación solar captó el momento en que el cometa Atlas se rompió en pedazos esta semana al pasar cerca del sol.

PUBLICIDAD

Más sobre NASA

Qué se sabe de los restos de la nave soviética que reingresarán a la Tierra a 150 mph el fin de semana
3 mins

Qué se sabe de los restos de la nave soviética que reingresarán a la Tierra a 150 mph el fin de semana

Mundo
¿Cuáles son los daños a la salud que presentan algunos astronautas tras volver del espacio?
2:06

¿Cuáles son los daños a la salud que presentan algunos astronautas tras volver del espacio?

Mundo
Astronauta graba increíbles imágenes de auroras boreales desde el espacio
0:36

Astronauta graba increíbles imágenes de auroras boreales desde el espacio

Mundo
Expertos advierten sobre la posibilidad de un choque catastrófico de satélites en la órbita terrestre
3 mins

Expertos advierten sobre la posibilidad de un choque catastrófico de satélites en la órbita terrestre

Mundo
Lanzan con éxito Hera, la sonda que ayudará a entender cómo protegernos de los asteroides
1:26

Lanzan con éxito Hera, la sonda que ayudará a entender cómo protegernos de los asteroides

Mundo
Cinco jóvenes mexicanos hacen historia desarrollando proyectos con la NASA
1:33

Cinco jóvenes mexicanos hacen historia desarrollando proyectos con la NASA

Mundo
En un minuto: La escalada bélica entre Israel y Hezbollah
1:19

En un minuto: La escalada bélica entre Israel y Hezbollah

Mundo
No habrá una "rara alineación planetaria" este 3 de junio: la NASA explica cuándo hay que mirar al cielo
2 mins

No habrá una "rara alineación planetaria" este 3 de junio: la NASA explica cuándo hay que mirar al cielo

Mundo
Así se ven las impactantes erupciones solares captadas por la NASA
0:46

Así se ven las impactantes erupciones solares captadas por la NASA

Mundo
En busca de agua para los astronautas: el objetivo de la primera misión privada a la Luna
1:15

En busca de agua para los astronautas: el objetivo de la primera misión privada a la Luna

Mundo


Notas Relacionadas

Expertos advierten sobre la posibilidad de un choque catastrófico de satélites en la órbita terrestre

Expertos advierten sobre la posibilidad de un choque catastrófico de satélites en la órbita terrestre

Mundo
3 min

Los astrónomos han estado rastreando el llamado cometa de Halloween, también conocido como C/2024 S1, desde que fue descubierto en septiembre por un telescopio en Hawaii.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra al cometa, apodado el “cometa de Halloween”, acercándose a su punto más cercano al Sol, en octubre de 2024, como se ve en esta imagen en tiempo real del Observatorio Solar y Heliosférico en órbita de la NASA.
Esta imagen proporcionada por la NASA muestra al cometa, apodado el “cometa de Halloween”, acercándose a su punto más cercano al Sol, en octubre de 2024, como se ve en esta imagen en tiempo real del Observatorio Solar y Heliosférico en órbita de la NASA.
Imagen NASA vía AP


Mientras corría hacia el sol, un observatorio espacial operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea logró registrar su desaparición.

Se cree que el cometa es parte de una familia de cometas que pasan increíblemente cerca del sol.

Vea también:

Video En video: mira el mapa 3D más grande y preciso que permitirá estudiar el universo
Relacionados:
NASAEspacio exteriorExploración EspacialSistema Solar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD