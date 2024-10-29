El espectacular momento captado por la NASA en el que se desintegra el "cometa de Halloween" tras pasar cerca del Sol
La NASA dice que el cometa, descubierto recientemente, se ha desintegrado al acercarse al sol y que su nave espacial de observación solar captó el momento en que se rompió en pedazos esta semana.
Un cometa descubierto recientemente y que algunos observadores de estrellas esperaban ver durante la semana de Halloween se ha desintegrado antes del día de los fantasmas y los demonios.
La NASA confirmó el martes que su nave espacial de observación solar captó el momento en que el cometa Atlas se rompió en pedazos esta semana al pasar cerca del sol.
Los astrónomos han estado rastreando el llamado cometa de Halloween, también conocido como C/2024 S1, desde que fue descubierto en septiembre por un telescopio en Hawaii.
Mientras corría hacia el sol, un observatorio espacial operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea logró registrar su desaparición.
Se cree que el cometa es parte de una familia de cometas que pasan increíblemente cerca del sol.
