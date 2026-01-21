sismo

Se registra sismo de magnitud 5.9 en la región de las Islas Volcano, Japón

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento ocurrió a una profundidad de 6.2 millas.

Univision picture
Por:Univision
Video Realidad aumentada: así es el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre el 90% de los terremotos

Se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.9 en la región de las Islas Volcano, en Japón.

De acuerdo con los primeros reportes, que alertaban sobre un posible terremoto, el temblor ocurrió a una profundidad de 6.2 millas, en 23,07 grados de latitud norte y 142,86 grados de longitud este, según el Centro Alemán de Investigación Geocientífica.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni daños.

¿Se activa alerta por tsunami por sismo en Japón?

Hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna alertta por posible tsunami por el temblor en Japón.

Noticia en desarrollo...

