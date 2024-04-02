Taiwán sufre su peor terremoto en 25 años: 9 muertos, 1,000 heridos y 70 mineros atrapados

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió la isla de Taiwán a primera hora de este miércoles, dejando al menos nueve muertos, más de 1,000 heridos y decenas de mineros atrapados, así como numerosos edificios derrumbados. Se trata del sismo más poderoso en golpear Taiwán desde 1999.

La agencia taiwanesa de monitoreo de sismos dio inicialmente una magnitud de 7.2 y una profundidad de unas 21 millas, mientras que el Servicio Geológico de EEUU la estimó en 7.4. El epicentro fue ubicado en el mar, a unas 11 millas al sur-suroeste de Hualien.



Tras el primer gran sismo, que dio pie a una alerta de tsunami que luego fue cancelada, se han sucedido múltiples réplicas, algunas muy fuertes, como una de magnitud 6.4.

Tres personas de un grupo de siete que realizaban una caminata temprano en la mañana por las colinas que rodean Hualien murieron aplastadas por rocas desprendidas por el terremoto, dijeron las autoridades. Por otra parte, un camionero falleció cuando su vehículo fue alcanzado por un deslizamiento de tierra cuando se acercaba a un túnel de la zona. Al menos nueve personas han muerto y otras 934 resultaron heridas, informaron los bomberos, sin dar detalles de la gravedad.

Las autoridades también dijeron que habían perdido contacto con 50 personas en minibuses en el parque nacional después de que el terremoto hiciera caer las redes telefónicas. Además, 64 trabajadores quedaron atrapadas en una mina de carbón y seis en otra, informaron los bomberos.

El terremoto y sus réplicas han provocado 24 deslizamientos de tierra y daños a 35 carreteras, puentes y túneles.

"Todo temblaba violentamente. Los cuadros en la pared, el televisor y el mueble de licores se cayeron", dijo un vecino de la ciudad de Hualien a la televisión local SET TV.

Taiwán se encuentra a lo largo del 'Anillo de Fuego' del Pacífico, la línea de fallas sísmicas que rodea el océano Pacífico y donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.

Daños en edificios y suspensión de servicios

Un edificio de cinco pisos en Hualien parecía gravemente dañado, el primer piso se derrumbó y dejó el resto inclinado en un ángulo de 45 grados. Al menos dos edificios colapsaron en esa ciudad, y los bomberos dijeron que temen que haya personas atrapadas entre las ruinas.

También se derrumbó un almacén en New Taipei City, en el norte, pero el alcalde explicó que habían conseguido sacar a 50 personas con vida de entre los escombros.

En la capital, Taipéi, cayeron tejas de edificios más antiguos y de algunos complejos de oficinas más nuevos, y escombros de algunas obras de construcción. Las escuelas evacuaron a sus estudiantes a los campos deportivos y les equiparon con cascos de seguridad amarillos. Algunos también se cubrieron con libros de texto para protegerse de la caída de objetos mientras continuaban las réplicas.

El servicio de tren fue suspendido en toda la isla de 23 millones de habitantes, al igual que el servicio de metro en Taipéi, donde una línea aérea recién construida se separó parcialmente. La legislatura nacional, una escuela reformada construida antes de la Segunda Guerra Mundial, también sufrió daños en paredes y techos.

El tráfico a lo largo de la costa este estaba prácticamente paralizado, con deslizamientos de tierra y caída de escombros que golpearon túneles y carreteras en la región montañosa. Estos causaron daños a vehículos, aunque no estaba claro si alguien resultó herido.

A pesar de que el terremoto se produjo en plena hora punta de la mañana, el pánico inicial se disipó rápidamente en la isla, que se ve sacudida regularmente por temblores y se prepara para ellos con simulacros en las escuelas y avisos emitidos a través de los medios públicos y los teléfonos móviles.

Las autoridades dijeron que solo esperaban un terremoto relativamente leve de magnitud 4 y, en consecuencia, no enviaron alertas. Aun así, el terremoto fue lo suficientemente fuerte como para asustar a la gente que está acostumbrada a tales sacudidas.

“Los terremotos son algo común y me he acostumbrado a ellos. Pero hoy fue la primera vez que un terremoto me asustó hasta las lágrimas”, dijo Hsien-hsuen Keng, residente de Taipéi. “Me despertó el terremoto. Nunca antes había sentido un temblor tan intenso”, dijo a la AP, y agregó que su apartamento del quinto piso se sacudió con tanta fuerza que “aparte de los simulacros de terremoto en la escuela primaria, esta fue la primera vez que experimenté una situación así”.

Hualien fue sacudida por última vez por un terremoto mortal en 2018, que derrumbó un hotel histórico y otros edificios. El peor terremoto ocurrido en Taiwán en los últimos años se produjo el 21 de septiembre de 1999, con una magnitud de 7.7, y causó 2,400 muertes, hirió a unas 100,000 personas y destruyó miles de edificios.

El sismo se sintió en toda la región y provocó alertas de tsunami

En Taiwán, Japón y Filipinas, las autoridades emitieron inicialmente alertas de tsunami, pero alrededor de las 10:00 am el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que la amenaza había "pasado en gran medida".

El terremoto se sintió en Shanghái y en varias provincias de la costa sureste de China, según los medios chinos. China y Taiwán están a unas 100 millas de distancia. China no emitió advertencias de tsunami para la parte continental de China.

Los residentes de la provincia china de Fujian informaron de violentos temblores, según Jimu News, un medio en línea. Un hombre le dijo a Jimu que el temblor lo despertó y duró aproximadamente un minuto.

En Filipinas, se pidió a los residentes a lo largo de la costa norte que evacuaran a zonas más altas, pero no se informó de ningún tsunami importante unas tres horas después del terremoto. Se pidió a los aldeanos de las provincias de Batanes, Cagayan, Ilocos Norte e Isabela que no regresaran a sus hogares hasta que se levantara la alerta de tsunami, dijo el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología Teresito Bacolcol.

El secretario jefe del gabinete japonés, Yoshimasa Hayashi, dijo que no ha habido informes de heridos o daños en Japón. Instó a los residentes de la región de Okinawa a permanecer en terreno elevado hasta que se levantaran todos los avisos de tsunami y advirtió a la gente contra la desinformación.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que no había amenaza de tsunami para Hawaii o el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico. Aproximadamente tres horas después del terremoto, se confirmó que la amenaza había pasado en gran medida en todas las áreas y que se reportaron olas solo en Taiwán y el sur de Japón.

