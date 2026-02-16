Abuso sexual Sujeto es acusado de prostituir a su propia esposa con más de 120 hombres De acuerdo con las investigaciones, los servicios sexuales de la mujer se habrían promocionado por su propio esposo en varias páginas web.



Un hombre es sospechoso de haber vendido a su esposa a más de 120 clientes para servicios sexuales. Los abusos se habrían prolongado durante varios años antes de que la mujer presentara una denuncia.

El sujeto, que ya había cumplido una pena de prisión por otros delitos, se encuentra detenido por proxenetismo agravado. Las identidades del acusado y la víctima se mantienen en el anonimato.

La investigación que se realizan en de Ångermanland, en Suecia en contra el sospechoso se ha prolongado durante varios meses y la cadena de televisión SVT informó anteriormente de que unos 30 hombres podrían ser juzgados, por presuntamente haber comprado servicios sexuales por al menos 3 años y medio.

Ahora la investigación ha ido más allá, según informaron medios locales. Según el fiscal, se cree que más de 120 personas compraron sexo a la mujer en encuentros físicos. Aunque a esto hay que añadir la compra de sexo digital.

“No podremos procesar a todos los sospechosos de haber comprado sexo, tenemos que limitar la investigación”, declaró anteriormente la fiscal Ida Annerstedt.

La razón que se da para esta limitación es la falta de tiempo y recursos; se estima que las autoridades necesitan un par de años para investigar cada caso de presunta compra de servicios sexuales.

Se espera que el juicio por abuso contra su esposa sea en marzo

El hombre lleva detenido desde octubre pasado, bajo sospecha de proxenetismo agravado. Según el fiscal, la acusación contra el hombre se presentará el 13 de marzo de 2026, y está previsto que el juicio contra él comience la semana siguiente en el tribunal de primera instancia de Ångermanland.

De acuerdo con las investigaciones, los servicios sexuales de la mujer se habrían promocionado en varias páginas web.

El sospechoso niega los hechos de los que lo acusan. Según medios locales, el caso está rodeado de estricta confidencialidad, y ni el abogado defensor del hombre ni el representante legal de la mujer quieren hacer comentarios.

Hace apenas dos años, el hombre fue investigado por maltrato a la misma mujer. En aquella ocasión, la investigación se archivó, pero ahora se ha reabierto, según confirmó la fiscalía.

Actualmente la pareja se encuentra actualmente en proceso de divorcio.

El acusado está enfrentando otro juicio

El hombre ha sido condenado anteriormente por, entre otros delitos, agresión, coacción ilegal e infracción de la ley sobre armas blancas, y cumplió una pena de prisión de cinco meses.

También está implicado en un caso de presunto delito económico grave, cuyo juicio está en proceso. Por ese caso está acusado de delito grave de contabilidad, por haber omitido contabilizar ingresos en su anterior empresa por un importe de unos tres millones de coronas suecas equivalentes a más de 335,000 dólares según el tipo de cambio de este lunes 16 de febrero.