El polémico perdón a un encubridor de abuso sexual de menores que acabó con una presidenta

La presidenta conservadora de Hungría renunció al cargo este sábado en medio de la indignación pública provocada por el indulto que concedió a un hombre condenado por su cómplicidad en una causa de abuso sexual de menores, una decisión que provocó un escándalo político sin precedentes.

Katalin Novák, de 46 años, anunció en un mensaje televisado que renunciaba a la presidencia, cargo que ejerce desde 2022.

La revelación del indulto presidencial que concedió en abril de 2023 a un condenado por ocultar abusos sexuales a menores en un hogar estatal para huérfanos provocó indignación generalizada.

“Emití un indulto que causó desconcierto e inquietud a mucha gente”, dijo Novak en su alocución. “Cometí un error”, reconoció.

La renuncia de Novák constituye un raro episodio de agitación política para el partido gobernante nacionalista de Hungría, Fidesz, que ha gobernado con una mayoría constitucional desde 2010, bajo el liderazgo del primer ministro populista, Viktor Orbán, quien ha sido acusado de desmantelar las instituciones democráticas y manipular el sistema electoral y los medios de comunicación para mantenerse en el poder.

Novák, una aliada clave de Orbán y ex vicepresidenta de Fidesz, se desempeñó como ministra de Familias hasta su nombramiento a la presidencia y parte de su imagen pública está centrada en la defensa de los valores familiares tradicionales y la protección de los niños.

Fue la primera mujer en llegar a la presidencia en la historia de Hungría y la persona más joven en ocupar el cargo.

El hombre había sido declarado culpable en 2018 de presionar a las víctimas para que retractaran sus denuncias de abuso sexual por el director de la institución, quien fue sentenciado a ocho años por abusar de al menos 10 niños entre 2004 y 2016.

“Me decidí a favor del indulto en abril del año pasado, convencida de que el condenado no abusaba de la vulnerabilidad de los niños que se le habían confiado. Cometí un error", dijo Novák. "Pido disculpas a aquellos a quienes he lastimado y a cualquier víctima que haya sentido que no los estoy defendiendo", agregó. “Como jefa de Estado, me dirijo a ustedes hoy por última vez. Renuncio al cargo de presidenta de la república”, dijo.

Novák emitió el indulto junto con otras dos docenas en ocasión de la visita del papa Francisco en abril de 2023 y negó al principio del escándalo haber actuado de manera incorrecta.

El escándalo va más allá de la presidencia de Hungría

Otra implicada en el escándalo fue Judit Varga, otra figura clave de Fidesz que era ministra de Justicia en el momento en que se emitió en indulto el cual respaldó. Se esperaba que Varga encabezara la lista de candidatos del Fidesz al Parlamento Europeo cuando se celebren elecciones este verano.

Pero en una publicación de Facebook este sábado, Varga anunció que asumiría su responsabilidad política por el hecho y se retiraría de la vida pública, renunciando a su puesto como miembro del Parlamento y también como líder de la lista de candidatos al Parlamento Europeo.

El sábado por la tarde, en la sede de la presidencia en Budapest, unas 200 personas se habían reunido en lo que originalmente estaba previsto como una protesta para pedir la dimisión de Novák. Después del anuncio de su renuncia, los asistentes dijeron que estaban contentos, pero que no era suficiente para cambiar fundamentalmente el sistema de gobierno de Orbán.

“Me alegro de que haya dimitido, pero creo que las cosas no se solucionan así. Ella no es la principal criminal, hay que mirar hacia arriba", afirmó Anna Bujna, una de las personas congregadas.

Erzsébet Szapunczay, otra asistente, dijo estar “muy, muy contenta” con la dimisión de Novák, pero afirmó que “debería haber dimitido desde el primer momento, como mucha gente en este gobierno, porque no está sola en esto”.

El Fidesz de Orbán goza del mayor nivel de apoyo entre los partidos políticos de Hungría, y una oposición fragmentada ha contribuido a que obtenga cuatro victorias electorales consecutivas.

Su gobierno, considerado el más amigable hacia Rusia en la Unión Europea, ha sido criticado dentro del bloque por retrasar decisiones clave como el apoyo a Ucrania y la admisión de Suecia en la alianza militar de la OTAN.

Fidesz también mantiene vínculos cercanos con el movimiento conservador estadounidense, llegando incluso a haber celebrado en 2022 y 2023 versiones locales de la Conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, que se celebra anualmente en Estados Unidos.

