Se vence el ultimátum de Trump a Putin y la Casa Blanca guarda silencio, pese a publicitadas amenazas de sanciones contra Rusia

Video Trump se reunirá con Putin para hablar de la guerra con Ucrania: reportes | resumen de las noticias del día

El nuevo plazo dado por el presidente Donald Trump a su par ruso, Vladimir Putin, para que resolviera un acuerdo de paz con Kyiv se cumplió este viernes, sin que haya habido un avance en esa dirección y con silencio total sobre el tema en la Casa Blanca.

Rusia ha continuado sus bombardeos y Trump podría reunirse con Putin tan pronto como la próxima semana.

PUBLICIDAD

El plazo contra Rusia parece ser una de las tantas amenazas de Trump que terminan en el olvido.

A finales de julio, Trump redujo uno de los varios plazos que ha mencionado para obtener progresos sobre la paz en la guerra en Ucrania, llevándolo de 50 días —anunciado el 14 de julio— a "10 o 12 días".

Luego, fijó el plazo de manera terminante en 10 días, que se cumplían este viernes.

El presidente aseguró que "luego, ya sabes, vamos a poner aranceles y esas cosas, y no sé si va a afectar a Rusia, porque él quiere, obviamente, probablemente mantener la guerra", en alusión a Putin.

"Pondremos aranceles, puede afectarles o no, pero podría", aseveró Trump.

Sin embargo, llegado el fin del plazo, no ha habido una respuesta de la Casa Blanca sobre la relación con Moscú, salvo la afirmación de Trump este jueves de que está dispuesto a reunirse con Putin, incluso si este no se reúne con su homólogo ucraniano, Volodimyr Zelensky.

Los comentarios de Trump vinieron luego de Putin declarara que esperaba reunirse con el presidente estadounidense la semana que viene, posiblemente en Emiratos Árabes, algo en lo que hasta ayer la Casa Blanca trabajaba en los detalles del posible encuentro.

Putin ha rechazado la idea de un cara a cara con Zelensky.

Posible acuerdo entre Moscú y Washington sobre Ucrania

Pero la solución diplomática podría ser dolorosa para Ucrania. Moscú y Washington estarían trabajando en un acuerdo para terminar las hostilidades, que haría permanente la ocupación rusa de los territorios tomados de Ucrania por su invasión militar, según reportó Bloomberg este viernes, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

PUBLICIDAD

Putin estaría reclamando el área oriental del Donbás, así como la península de Crimea, que Rusia ya se anexionó ilegalmente en 2014.

Esta idea de ceder territorio ucraniano a Rusia ya ha sido explorada por la Casa Blanca, y rechazada por Kyiv.

En abril el presidente Trump dijo que la posición de Zelensky de no reconocer el control ruso de Crimea era "muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia", y consideró que el presidente ucraniano tenía "declaraciones incendiarias que hacen difícil terminar esta guerra".

Y en una entrevista con la revista Time, también a finales de abril, el mandatario estadounidense dijo que "Crimea permanecerá con Rusia".

Por ahora, las medidas que sí fueron anunciadas por Estados Unidos con relación a la invasión rusa fue el anuncio el pasado miércoles de imposición de un arancel secundario de 25% a India, llevando el total a 50%, por comprar petróleo ruso que, según Trump, colabora con la maquinaria de guerra de Putin.

Durante su campaña electoral en 2024, Trump, que ya cumple 200 días en su segundo mandato, reiteró que podría terminar la guerra en Ucrania "en 24 horas".

Vea también: