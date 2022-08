Autoridades ucranianas reparten píldoras de yodo a quienes viven cerca de la planta nuclear de Zaporiyia, ¿qué quiere decir esto?

La delegación estaría formada por el titular de la agencia, el argentino Rafael Mariano Grossi, y otros 13 expertos de países en su mayoría neutrales, informó The New York Times, que tuvo acceso a la lista del equipo en el que no están presentes científicos de EEUU ni de Reino Unido, ya que Rusia considera que estos países tienen un sesgo a favor de Ucrania.