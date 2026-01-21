Minnesota (estado) ¿Quién es Michele Tafoya? Perfil de la candidata al Senado por Minnesota Conoce quién es la reportera de deportes que ahora pasa al mundo de la política

Michele Tafoya, siendo una conocida reportera de televisión en el ámbito del deporte estadounidense y ganadora de 4 premios Emmy y 2 premios Gracie por su labor en los medios de comunicación, hoy 21 de enero de 2026 se postuló como candidata al Senado por Minnesota.

Para conocer más sobre la biografía y datos relevantes de es Michele Tafoya, aquí en N+ Univision te presentamos un perfil de quien se develó como candidata al Senado por Minnesota.

¿Quién es Michele Tafoya?

Durante 30 años, Tafoya se concentró en los escenarios deportivos, habiendo cubierto más de 300 partidos de la NFL.

“Algunos podrían pensar que estoy loca por dejar uno de los papeles más codiciados de la televisión deportiva, pero ya no podía ignorar esa vocecita después de lo que todos hemos soportado en los últimos años”, mencionó la reportera.

¿Por qué se postula una reportera al Senado de Minnesota?

De acuerdo con su página de internet de la candidata, la razón por la que decidió incursionar en el mundo de la política fue que estaba harta de ver a familias abandonadas y a los políticos protegerse.

La galardonada reportera menciona que está lista para contraatacar, defendiendo la rendición de cuentas, la seguridad fronteriza y quiere priorizar a las familias de Minnesota.

La candidata considera que el estado merece algo mejor y no solo escándalos de corrupción y fraudes.

¿Qué tiene que ver Trump en Minnesota?

Desde diciembre del año pasado, miles de agentes federales se han desplegado a Minnesota, lo cual ha ocasionado un sinnúmero de arrestos por el tema de la inmigración, llevando de la mano a que las personas tengan enfrentamientos con el ICE.