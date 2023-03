¿Qué es el uranio empobrecido que se usa en aviones 'asesinos de tanques' y con el que contará ahora Ucrania?

Y aunque retienen algunas propiedades radiactivas, no pueden generar una reacción nuclear. Lo que no impidió que los rusos lanzaron una advertencia a todo pulmón de que estas municiones podrían abrir la puerta a una mayor escalada de la guerra. En otras ocasiones el Kremlin ha amenazado con que el conflicto podría escalar al uso de armas nucleares. Tanto el ministerio británico como la Casa Blanca desestimaron las acusaciones rusas. Sin embargo, a pesar de que no es un arma nuclear, este tipo de munición sí conlleva algunos riesgos. Aquí te explicamos.