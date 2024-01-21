Se declara culpable el abusador y captor de una niña que escapó gracias a una nota que leía "¡ayúdenme!"

Steven Robert Sablan se declaró culpable de secuestrar a una niña de 13 años a punta de pistola el año pasado en San Antonio, admitiendo que la llevó en auto desde Texas a California, la amenazó con un arma de fuego y la agredió sexualmente en múltiples ocasiones antes de su detención en Long Beach, informaron este viernes las autoridades de California.

El hombre de 62 años y residente en Cleburne, Texas, se declaró culpable de un delito de secuestro y admitió en su acuerdo de culpabilidad que durante el viaje de Texas a California agredió sexualmente a la víctima.

“En el momento del delito, Sablan no tenía custodia legal ni relación familiar con la víctima”, dice un comunicado de la fiscalía del distrito central de California.

Sablan se encuentra bajo custodia federal desde julio de 2023 y el juez de distrito de Estados Unidos Fernando L. Aenlle-Rocha fijó para el 25 de octubre la audiencia de sentencia, en la que el hombre se enfrentará a una pena mínima obligatoria de 20 años en una prisión federal y a una pena máxima de cadena perpetua.

Su abogada, la defensora pública Nadine Hettle, rechazó comentar al respecto.

Cómo lograron rescatar a la niña

El 7 julio de 2023, una niña de 13 años que fue reportada como desaparecida por su familia en Texas fue rescatada unos días después por agentes de la policía en California.

El rescate de la menor y la detención del hombre fueron posibles gracias al reporte de un ciudadano que vio que la niña sostenía un pequeño papel pidiendo ayuda dentro de un automóvil estacionado, informaron la policía y las autoridades federales en julio del año pasado.

El rescate ocurrió el 9 de julio de 2023 en la ciudad de Long Beach, al sur de Los Ángeles, cuando agentes de la policía local respondieron a una llamada al número de emergencias y encontraron a la “niña visiblemente emocional y angustiada”, informó la policía en un comunicado de prensa.

¡Ayúdenme!

“A través de su investigación, los agentes supieron que los buenos samaritanos se encontraban en un estacionamiento cuando vieron a la víctima en un vehículo estacionado sosteniendo un trozo de papel con la palabra “¡ayúdenme!” escrita en él”, explicó la policía. “Llamaron inmediatamente al 911″, agregó.

Sablan, quien entonces tenía 61 años, fue detenido y acusado por un jurado investigador federal de cargos de secuestro y transporte de un menor con intención de participar en actividades sexuales delictivas, según informó la fiscalía federal de Los Ángeles.

La niña estaba caminando por una calle de San Antonio, Texas, el 6 de julio cuando Sablan se acercó en su vehículo, le mostró una pistola y le dijo: “Si no te subes al auto conmigo, voy a hacerte daño”, escribió un agente del FBI en una declaración que forma parte de la acusación penal.

De acuerdo con el relato, la niña había salido de su casa sin informar a sus padres, ya que quería visitar a una amiga de la escuela que se había mudado a Australia un año antes, pero con la que había permanecido en contacto a través de un servicio de conversaciones en línea.

En algún momento, tras subirse al auto de Sablan, la niña le contó sobre su amiga y este le dijo que podía llevarla a un crucero para que fuera a Australia, pero que antes tendría que hacer algo por él, señala la declaración.

El sospechoso detuvo el vehículo y abusó sexualmente de la menor. La menor le pidió que parara, pero estaba asustada de que pudiera herirla si no lo obedecía, escribió el agente.

Sablan abusó sexualmente de la niña varias veces más en el trayecto desde San Antonio, pasando por Nuevo México y Arizona hasta llegar a California, de acuerdo con la declaración. La madre de la niña la había reportado como desaparecida ante las autoridades de San Antonio el 7 de julio.

En Long Beach, el sospechoso se estacionó en una lavandería y le dijo a la niña que se cambiara de ropa, luego llevó sus prendas y las de él al interior, creando la oportunidad para que la niña escribiera “ayúdenme” en un pedazo de papel, de acuerdo con el documento.

La menor fue puesta bajo en ese momento la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles. Después del arresto del sospechoso, el FBI se hizo cargo de la investigación.

