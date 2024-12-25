El Papa pide en Navidad "silenciar las armas" en un mundo ensombrecido por las guerras

Video El papa Francisco abre la Puerta Santa y da inicio al Jubileo 2025, un evento que ocurre cada 25 años

El papa Francisco exhortó este miércoles a luchar por "silenciar" las armas y "superar las divisiones" en el mundo, dirigiéndose a los millones de cristianos que celebran una Navidad de nuevo ensombrecida por los conflictos en Gaza, Ucrania y otras regiones.

Como cada año en su tradicional mensaje urbi et orbi (a la ciudad y al mundo), el Pontífice argentino hizo un repaso de los principales conflictos y focos de tensión en los dos hemisferios. "Invito a todas las personas (...) a hacerse peregrinos de esperanza, a silenciar las armas y superar las divisiones", dijo ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

PUBLICIDAD

Jorge Bergoglio, de 88 años, denunció de nuevo la situación humanitaria "gravísima" en la Franja de Gaza y pidió un cese el fuego y la liberación de los rehenes israelíes que siguen en manos del grupo militante Hamas.

“Invito a cada individuo, y a todos los pueblos de todas las naciones (...) a convertirse en peregrinos de esperanza”, dijo el Papa a las multitudes congregadas.

La víspera, el Pontífice dio inicio al "Año Santo" 2025 de la Iglesia católica, para el que se esperan más de 30 millones de peregrinos en Roma. Durante la misa invitó a los fieles a pensar en "las guerras, en los niños ametrallados, en las bombas en escuelas u hospitales", en alusión a los bombardeos de Israel en Gaza.

Francisco, que citó no menos de 18 países, recordó el miércoles entre ellos a Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua, pidiendo "encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia, para promover la armonía social".

Mencionó también un brote mortal de sarampión en la República Democrática del Congo y el sufrimiento del pueblo de Myanmar, obligado a huir de sus hogares por “el choque continuo de armas”. El Papa recordó asimismo a los niños que sufren por la guerra y el hambre, los ancianos que viven en soledad, aquellos que huyen de sus patrias, que han perdido sus trabajos y son perseguidos por su fe.

El jesuita también lanzó un mensaje para Ucrania, que celebra por segunda vez en su historia moderna Navidad el 25 de diciembre, y no el 7 de enero como en el calendario juliano que rige en la Iglesia ortodoxa rusa.

PUBLICIDAD

"Que callen las armas en la martirizada Ucrania. Que se tenga la audacia de abrir la puerta a las negociaciones (...) para llegar a una paz justa y duradera", declaró, horas después de que Rusia lanzara más de 70 misiles contra la red energética ucraniana.

Belén vive una Navidad silenciosa en medio de conflictos bélicos

En Belén, ciudad de Cisjordania ocupada y cuna del cristianismo, las celebraciones fueron silenciosas.

Desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023, Belén prescindió de su enorme árbol de Navidad y de las elaboradas decoraciones que normalmente atraen a los turistas, conformándose con unas pocas luces festivas.

"Este año limitamos nuestra alegría", dijo el alcalde de Belén, Anton Salman.

El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, contó ante una pequeña multitud que acababa de regresar de Gaza, donde vio "todo lo que fue destruido, la pobreza, el desastre". "Pero también vi vida. No se rinden. Así que ustedes tampoco deben rendirse", agregó.

Hisham Makhul, residente en Jerusalén, afirmó que pasar la Navidad en la ciudad santa ofrecía una "vía de escape" de la guerra entre Israel y Hamas, que asola la Franja de Gaza desde hace más de 14 meses.

"Lo que estamos viviendo es muy difícil y no podemos olvidarlo por completo", declaró Makhul, refiriéndose a la situación en el territorio asediado.

Alrededor de 1,100 cristianos que viven en Gaza y cientos se reunieron en una iglesia para rezar por el fin de la guerra. "Esta Navidad huele a muerte y destrucción", declaró George Al Sayegh, un desplazado palestino en Ciudad de Gaza.

PUBLICIDAD

En Alemania, la Navidad también se vio empañada para muchas familias tras el atropello múltiple que dejó cinco muertos en un mercado navideño, lo que llevó al presidente, Frank-Walter Steinmeier, a lanzar un llamado a la unidad.

En Buenos Aires, una cena solidaria para personas sin hogar congregó a unas 3,000 personas frente al Congreso Nacional. Argentina vive una situación social muy difícil, ya que la pobreza alcanza a más de la mitad de la población al cabo del primer año de gobierno del ultraliberal Javier Milei.

"Vine porque me siento solo y es triste", se lamentó Walter Villagra, un sin techo de 54 años que sobrevive juntando latas desde que perdió su trabajo como electricista cuatro años atrás.

En Estados Unidos se realizó en la víspera la tradición anual de seguir la travesía Papá Noel gracias a un sitio internet. El general de la fuerza aérea Gregory Guillot quiso tranquilizar a todos los niños asegurando que los recientes y misteriosos avistamientos de drones no afectarían a las entregas de regalos.

Y, en Francia, numerosos fieles se apresuraron para asistir a la tradicional misa de Navidad en Notre Dame de París, que la celebró por primera vez desde el incendio de 2019.

Con información de AFP y The Associated Press.

Mira también: