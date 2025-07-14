Niño de 9 años sobrevive a masacre de su familia en Jalisco

Video Conmoción en Jalisco por el asesinato de cuatro miembros de una familia: entre las víctimas hay un bebé

Un niño de 9 años logró sobrevivir a una brutal masacre en la que fueron asesinados sus padres y dos hermanos en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.

El 10 de julio, las autoridades localizaron los cuerpos de cuatro personas en un barranco cercano al kilómetro 23 de la Carretera Federal a Zapopan, todos con heridas de arma de fuego.

PUBLICIDAD

Según la Fiscalía del Estado, las víctimas eran un hombre de 35 años, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de 2 años y 9 meses. El menor sobreviviente logró escapar del lugar, caminó herido hasta una zona habitacional y pidió ayuda a un civil, quien alertó a las autoridades.

El niño, que fue encontrado alterado y con lesiones leves, recibe atención médica y psicológica especializada, mientras la Fiscalía de Jalisco investiga el caso con el apoyo de distintas corporaciones estatales.

¿Cómo sucedió la masacre en Jalisco de la que el niño de 9 años sobrevivió?

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el ataque habría ocurrido dentro del domicilio familiar, ubicado en la colonia Rural de Zapopan. Tras cometer el crímen los agresores sacaron los cuerpos de la vivienda y los llevaron a un barranco cercano al kilómetro 23 de la Carretera Federal a Zapopan.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron a Reforma que a pesar de estar herido, el menor caminó aproximadamente dos kilómetros hasta el Fraccionamiento residencial campestre “Entre Nubes”, cerca de la carretera a Colotlán.

Según informó Milenio, el menor pidió ayuda a un civil y le dijo que su familia “había sido lastimada”. La persona solicitó ayuda al 911 y posteriormente se retiró dejando al menor en espera de las autoridades quienes al llegar lo encontraron visiblemente afectado.

Con la información proporcionada por el menor, las autoridades realizaron un el recorrido, ubicaron primero el domicilio familiar con indicios del ataque y más tarde los cuerpos.

PUBLICIDAD

Inicialmente, vecinos del fraccionamiento lo vieron deambulando por la zona con sangre en la cabeza y compartieron su fotografía en redes sociales para intentar localizar a sus familiares, pero después eliminaron la publicación para proteger su identidad, informó Zócalo.

¿Qué dicen las autoridades sobre la masacre de la familia en Jalisco?

En un comunicado publicado el 10 de julio, la Fiscalía del Estado confirmó el hallazgo de los cuatro cuerpos e informó que las víctimas presentaban lesiones por proyectiles de arma de fuego.

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que el procesamiento inicial del hallazgo estuvo a cargo de la Agencia del Ministerio Público de Tequila. Sin embargo, debido a la gravedad del caso, la investigación fue asumida por la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada a través de su Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales.

Además, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recolectaron indicios y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se ha establecido públicamente un posible móvil del crimen.

De acuerdo con las autoridades, efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado se mantienen resguardando la zona.