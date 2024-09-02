Una adolescente se lanza de un edificio de 12 pisos y cae sobre una mujer: ambas fallecieron

Video "En seis horas, mi hijo estaba muerto": madre de joven que se quitó la vida tras ser víctima de extorsión sexual

Una adolescente que se lanzó de un edificio de 12 pisos terminó con su vida este fin de semana, pero también con la de una mujer que caminaba por la calle, cuando le cayó encima.

Los hechos ocurrieron en Yokohama, Japón, el sábado por la tarde, de acuerdo con el medio local The Japan Times. El sitio informó que la policía recibió una llamada de emergencia informando que dos mujeres yacían heridas en una plaza frente a la estación de Yokohama, en el distrito de Nishi de la ciudad.

La persona que llamó a las autoridades dijo que alguien parecía haber saltado de un edificio. Los agentes de la Prefectura de Kanagawa acudieron al lugar y encontraron a una mujer y a una adolescente, ambas sangrando, reporta el medio.

¿Qué se sabe de las dos mujeres que murieron en Yokohama, Japón?

De acuerdo con las autoridades locales, una de las fallecidas es la joven que saltó del edificio de 12 pisos, quien tenía 17 años y era de la prefectura de Chiba. Cursaba tercero de bachillerato.

La otra fallecida es una mujer de 32 años que era una trabajadora en una empresa en Yokohama.

Según The Japan Times, la estudiante se precipitó desde el piso 12 de un edificio comercial conectado directamente con la estación de Yokohama e impactó contra la mujer que caminaba por la acera junto a tres amigos.

La escena estaba abarrotada de muchos compradores en ese momento, de acuerdo con el medio Japan Today.

Ambas fueron trasladadas al hospital, donde poco tiempo después fueron declaradas muertas. La policía sospecha que la estudiante se suicidó.

Casos de suicidio en Japón suele aumentar en septiembre

Japón registra más suicidios de menores el 1 de septiembre que cualquier otro día del año, según informa BBC News. Al menos 513 niños se quitaron la vida ese día en 2023, según datos del Ministerio de Sanidad publicados por la cadena.

En 2023, los suicidios masculinos alcanzaron un total 14,854, 108 más que el año anterior. Mientras que los suicidios de mujeres alcanzaron los 6,964, 171 menos que en 2022, según datos del Ministerio de Sanidad basados en estadísticas de la Agencia Nacional de Policía.

Las autoridades japonesas han relacionado el fenómeno del suicidio en adolescentes con el inminente inicio del nuevo curso académico.

Si tienes pensamientos vinculados al suicidio o conoces a alguien que los tiene, hay líneas telefónicas de asistencia en español e inglés. Llama o manda un mensaje de texto al 988 para contactar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

