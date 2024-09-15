Un misil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen cae en Israel y activa las alarmas en el aeropuerto internacional

Un misil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, cayó en un espacio abierto en el centro de Israel este domingo e hizo sonar las alarmas antiaéreas en su aeropuerto internacional, en un nuevo efecto colateral de la guerra iniciada hace casi un año en Gaza. Israel insinuó que daría una respuesta militar.

No ha habido reportes de víctimas ni daños graves. Medios israelíes mostraron imágenes de gente corriendo a los refugios en el aeropuerto internacional Ben Gurion. La autoridad del aeropuerto dijo que se habían reanudado las operaciones con normalidad poco después.

PUBLICIDAD

"Esta mañana, los hutíes lanzaron un misil tierra-tierra desde Yemen hacia nuestro territorio", dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtiendo que los rebeldes "ya deberían saber que cobramos un alto precio por cualquier intento de hacernos daño", según un comunicado de su oficina.

Horas antes, el Ejército israelí había indicado que fue identificado un misil "cruzando el centro de Israel desde el este", el cual había caído en un área abierta sin causar heridos. El Ejército precisó que el proyectil "fue disparado desde Yemen" y que las explosiones procedían de su sistema de intercepción de misiles.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, afirmó que el ataque, llevado a cabo con "un nuevo misil balístico hipersónico", iba dirigido contra una posición militar en Jaffa, una ciudad portuaria cerca de Tel Aviv, y que alcanzó su objetivo puesto que "las defensas del enemigo no pudieron interceptarlo".

La policía reportó la caída de "un fragmento de un misil de intercepción" en la región de Shfela, en el centro, que no causó heridos. Medios locales mostraron imágenes de lo que parecía un fragmento de interceptor que cayó en una escalera mecánica en una estación de tren en la localidad central de Modiin.



Las sirenas se activaron en el centro de Israel antes de la llegada de los misiles y muchas personas se apresuraron hacia los refugios en la región de Tel Aviv. Los servicios de rescate israelíes indicaron que nueve personas resultaron heridas leves cuando se dirigían a los refugios. En la ciudad de Lod, en el centro, los bomberos tuvieron que intervenir para apagar un incendio provocado por la caída de restos de un misil, según un fotógrafo de la agencia AFP.

PUBLICIDAD

Los rebeldes hutíes en Yemen han lanzado varias veces drones y misiles hacia Israel desde que comenzó la guerra en Gaza, pero casi todos han sido interceptados sobre el Mar Rojo.

Ataque hutí a Israel: Tel Aviv promete una respuesta

En julio, un dron de fabricación iraní lanzado por los hutíes golpeó Tel Aviv, donde mató a una persona e hirió a 10. Israel respondió con una ronda de ataques aéreos contra zonas bajo control rebelde en Yemen, como la ciudad portuaria de Hodeida, un bastión hutí.

El primer ministro israelí apuntó a una respuesta similar en declaraciones en una reunión del gabinete tras el ataque de este domingo.

Hashim Sharaf al-Din, portavoz del gobierno gestionado por los hutíes, dijo que los yemeníes celebrarían el cumpleaños del profeta islámico Mahoma mientras “los israelíes estarán en refugios”. Otro hutí de alto rango, Hezam al-Asad publicó un mensaje burlón en hebreo en la red social X.

Los hutíes también han atacado de forma reiterada el tráfico mercante en el Mar Rojo, algo que los rebeldes describen como un bloqueo a Israel en apoyo de los palestinos. En su mayoría, los barcos atacados no tienen relación con Israel.

La guerra en Gaza, que comenzó con el ataque de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel, ha tenido efectos en toda la región. Irán y grupos armados aliados, como Hezbollah, en Líbano, han atacado a objetivos israelíes y estadounidenses, y recibido ataques de represalia de Israel y sus aliados occidentales. En varias ocasiones, los ataques y contraataques han amenazado con desencadenar un conflicto más amplio.

Tras el ataque hutí a Israel de este domingo, Hamas se felicitó y aseguró que Israel no estará a salvo hasta que detenga su "brutal agresión" en la Franja de Gaza.

PUBLICIDAD

"Consideramos que esta es una respuesta natural a la agresión contra nuestro pueblo palestino (...) Afirmamos que el enemigo sionista no estará en seguridad hasta que detenga su brutal agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", dijo el movimiento islamista palestino en un comunicado.

Con información de AP y AFP.

Mira también: