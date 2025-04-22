La lista completa (hasta ahora) de los líderes mundiales confirmados para asistir al funeral del papa Francisco

Video Te decimos dónde y cuándo los feligreses podrán visitar el féretro del papa Francisco y despedirse

El papa Francisco será sepultado este sábado después de estar en capilla ardiente durante tres días en la basílica de San Pedro, donde se espera que los fieles acudan en masa para rendir homenaje al primer pontífice latinoamericano de la historia.

Además de miles de feligreses, se espera la presencia de los líderes del mundo en el funeral que se programó para el sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro y que será oficiado por el decano del Colegio de Cardenales, Giovanni Battista Re.

Líderes de América que acudirán al funeral del papa

Estados Unidos: el presidente Donald Trump y su esposa Melania.

Argentina: el presidente Javier Milei, su hermana Karina (secretaria general de la presidencia), y varios ministros, entre ellos el canciller Gerardo Werthein.

Brasil: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Janja.

Mandatarios y líderes europeos que irán al Vaticano por el funeral de Francisco

España: el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Portugal: el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro Luis Montenegro, el presidente de la Asamblea Nacional José Pedro Aguiar Branco y el ministro de Relaciones Exteriores Paulo Rangel.

Reino Unido: el príncipe Guillermo (en representación de su padre, el rey Carlos III) y el primer ministro Keir Starmer.

Irlanda: el presidente Micheal D. Higgins, el primer ministro Micheál Martin y el viceprimer ministro Simon Harris.

Francia: el presidente Emmanuel Macron, el ministro de Relaciones Exteriores Jean Noël Barrot y el ministro del Interior Bruno Retailleau.

Alemania: el presidente Frank Walter Steinmeier y el jefe de gobierno saliente Olaf Scholz.

Mónaco: el príncipe Alberto II y su esposa, Charlène.

Ucrania: el presidente Volodymyr Zelensky.

Polonia: el presidente Andrzej Duda y el presidente del parlamento Szymon Holownia.

Bélgica: el rey Felipe y la reina Matilde, el primer ministro Bart De Wever.

Austria: el jefe de gobierno Christian Stocker.

Hungría: el presidente Tamas Sulyok.

República Checa: el primer ministro Petr Fiala.

Rumania: el presidente interino Ilie Bolojan.

Eslovenia: la presidenta Natasa Pirc Musar y el primer ministro Robert Golob.

Eslovaquia: el presidente Peter Pellegrini.

Lituania: el presidente Gitanas Nauseda.

Letonia: el presidente Edgars Rinkevics.

Estonia: el presidente Alar Karis.

Moldavia: la presidenta Maia Sandu.

Kosovo: la presidenta Vjosa Osmani.

Países Bajos: el primer ministro Dick Schoof y el canciller Caspar Veldkamp.

Unión Europea: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

También asistirá el secretario general de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

