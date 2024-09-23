Al menos 558 muertos y más de 1,800 heridos tras bombardeos de Israel en Líbano

Al menos 558 muertos, entre 50 niños y 94 mujeres, y 1,835 heridos deja la ronda de bombardeos masivos que Israel desató el lunes contra el sur de Líbano.

Fue la jornada más mortífera de violencia transfronteriza en Líbano desde que Hezbollah, poderoso actor político y militar del país, abriera un frente con Israel hace casi un año tras el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, en apoyo a su aliado islamista Hamas.

El ejército israelí afirmó que un "gran número" de miembros de Hezbollah murieron durante el día, sin dar cifras. También indicó en un comunicado que había "golpeado más de 1,300 objetivos en Líbano en las últimas 24 horas", incluyendo "edificios, vehículos e infraestructuras".

Temprano este martes, Israel informó que había seguido atacando posiciones en Líbano durante la madrugada.

"Durante la noche (...) las fuerzas aéreas golpearon decenas de objetivos de Hezbollah en numerosas áreas en el sur de Líbano", dijo el comunicado militar, y agregó que sus tanques y artillería atacaron otros "objetivos terroristas" en la zona de Ayta al Shab y Ramyeh, situadas junto a la frontera.

Por su parte, Hezbollah aseguró haber lanzado el lunes "decenas de cohetes" contra dos bases de Israel "en respuesta a los ataques del enemigo israelí", tras haber apuntado contra otros tres objetivos por la mañana.

Israel pide evacuar las zonas cercanas a las posiciones de Hezbollah

En un video, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recomendó a los libaneses "alejarse de las zonas peligrosas" mientras el ejército termina su "operación" en el sur del país y en el valle de Becá, en el este.

También el ejército israelí pidió a la población de la zona que evacuara inmediatamente sus casas y otros edificios que puedan estar cercanos a posiciones del grupo militante.

"Aconsejamos a los civiles de las poblaciones libanesas situadas en y cerca de edificios y áreas usadas por Hezbollah con fines militares (...) alejarse inmediatamente", dijo el portavoz militar del ejército israelí, Daniel Hagari.

Medios libaneses informaron que los residentes recibieron mensajes de texto en los que se les instaba a alejarse de cualquier edificio en el que Hezbollah almacene armas.

“Si estás en un edificio que alberga armas para Hezbollah, aléjate hasta nuevo aviso”, se lee en el mensaje en árabe, según los reportes de medios libaneses.

No estaba claro cuántas personas se verían afectadas por las órdenes israelíes. Las comunidades de ambos lados de la frontera se han vaciado en gran medida debido a los intercambios de disparos casi diarios.

Las fuerzas israelíes "llevarán a cabo bombardeos (más) importantes y precisos contra objetivos terroristas que se han insertado ampliamente en todo Líbano", agregó Hagari en una rueda de prensa, quien alertó que "los bombardeos seguirán próximamente".

Un éxodo masivo del sur del Líbano tras ataques de Israel

Miles de personas huyeron el lunes del sur del Líbano, atascando la principal autopista a Beirut en el mayor éxodo desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah.

Los residentes de diferentes aldeas del sur de Líbano publicaron fotos en las redes sociales que, según dijeron, mostraban sus ciudades siendo atacadas.

La agencia ANI indicó que "aviones de guerra enemigos habían lanzado [...] más de 80 bombardeos en media hora" en la región de Nabatiyeh, en el sur del país. También hubo ataques en la zona de Tiro e informaron sobre "intensos ataques en el valle de Becá", en el este.

Hagari acusó más tarde este lunes a Hezbollah de utilizar a civiles como "escudos humanos" ocultando armas en pueblos libaneses y mostró videos de lo que dijo eran explosiones secundarias causadas por armas de Hezbollah escondidas en viviendas.

Columnas de humo se elevan este lunes desde el lugar de un ataque aéreo israelí en Marjayoun, cerca de la frontera entre Líbano e Israel. Imagen RABIH DAHER/AFP via Getty Images

¿Por qué se intensificaron los ataques entre Israel y Hezbollah?

La ola de ataques aéreos se produjo después de un día tenso en el que Hezbollah disparó más de 100 cohetes al norte de Israel, algunos de los cuales cayeron cerca de la ciudad de Haifa. Israel también lanzó cientos de ataques aéreos contra Líbano.

El ataque con cohetes de Hezbollah se produjo después de que el viernes un ataque aéreo israelí en un suburbio de Beirut matara a un alto comandante militar y a más de una decena de miembros del grupo, junto con docenas de civiles, entre ellos mujeres y niños.

Además, la semana pasada miles de dispositivos de comunicación, utilizados principalmente por miembros de Hezbollah, explotaron casi de forma simultánea en diferentes partes de Líbano, matando a 39 personas e hiriendo a cerca de 3,000. Líbano culpó a Israel de los ataques, pero Tel Aviv no ha confirmado ni negado su responsabilidad.

Israel y Hezbollah: ¿hacia una guerra total?

El domingo, el número dos de Hezbollah, Naim Qasem, declaró que el movimiento islamista libanés había entrado en una "nueva fase" en la batalla que libra contra Israel desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza hace casi un año.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel afirmó que los recientes ataques contra objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano son un paso para facilitar el retorno de los israelíes desplazados de sus hogares en el norte del país.

En declaraciones realizadas el domingo por la tarde tras visitar la sede del Comando Norte del ejército, Yoav Gallant describió los recientes ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut como “significativos, importantes y poderosos” y dijo que Israel tomará todas las medidas necesarias para garantizar “el retorno seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares”.



En una sesión informativa para periodistas, un oficial militar israelí enfatizó que el llamado hecho al pueblo libanés era el primero de su tipo.

"Esta es la primera vez que hacemos este tipo de advertencia de esa manera", dijo el oficial bajo anonimato. "Les estamos dando una advertencia por adelantado. Salgan de la casa. Estamos apuntando solo a las capacidades de los cohetes, los misiles, los lanzadores, etc.", dijo, y puntualizó que el ejército israelí estaba actualmente centrado solo en una "campaña aérea".

El primer objetivo de la operación, dijo, era "degradar las amenazas" de Hezbollah, mientras que el segundo era hacer retroceder a Hezbollah de la frontera y el tercero es destruir la infraestructura construida cerca de la frontera por Radwan, la fuerza de élite de Hezbollah.

Mientras las tensiones y los intercambios de fuego entre ambas partes crecen, varios países están pidiendo retroceder para no llegar a una guerra total.

EEUU enviará tropas adicionales a Medio Oriente

Frente a esta escalada, Estados Unidos, principal aliado internacional de Israel, exhortó a sus ciudadanos a abandonar Líbano. El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró este lunes que está "trabajando para lograr una desescalada".

Sin embargo, EEUU anunció que estará enviando un pequeño número de tropas adicionales a Medio Oriente en respuesta al repunte de la violencia entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano que ha elevado el riesgo de una guerra regional mayor, dijo el Pentágono el lunes.

Su secretario de prensa, el general de división Pat Ryder, no quiso dar detalles sobre cuántas fuerzas adicionales o qué tareas se les encomendarían. EEUU tiene actualmente unos 40,000 soldados en la región.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró "muy preocupado por la escalada de la situación y por el gran número de víctimas civiles, incluidos niños y mujeres", según su portavoz, Stéphane Dujarric.

Por su parte, Egipto solicitó el lunes la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, Irak pidió una reunión urgente de los países árabes coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas y Turquía acusó a Israel de querer provocar el "caos" en la región.

Con información de AP y AFP.