Israel bombardea objetivos en Irán como respuesta a los ataques de Teherán

Video Israel lanza ataques aéreos contra objetivos militares en Irán: esto es lo que se sabe

Israel realizó este sábado en la madrugada (hora local) una serie de ataques aéreos sobre Irán. Según confirmó su ejército, el objetivo fueron instalaciones militares en represalia por el bombardeo que Teherán hizo sobre Israel a inicios de octubre.

Medios iraníes informaron que se escucharon varias explosiones al oeste de la capital y en la cercana ciudad de Karaj, aunque inicialmente no se conocían mayores detalles de su alcance ni de posibles víctimas o daños materiales.

PUBLICIDAD

El ejército iraní informó después que los ataques tuvieron como objetivo bases militares en las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán, y aseguró que causaron “daños limitados”.

En un comunicado en el que anunció lo que denominó "ataques precisos contra objetivos militares en Irán", el ejército israelí aseguró que "como cualquier otro país soberano del mundo, el Estado de Israel tiene el derecho y el deber de responder”.

“El régimen de Irán y sus representantes en la región han estado atacando implacablemente a Israel desde el 7 de octubre (de 2023, cuando comenzó la actual guerra entre Israel y Hamás en la granja de Gaza) en siete frentes, incluidos ataques directos desde suelo iraní”, asegura.

"Entendemos que Israel está llevando a cabo ataques selectivos contra objetivos militares en Irán como ejercicio de autodefensa y en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán contra Israel el 1 de octubre", confirmó por su parte en un comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Sean Savett.

El del 1 de octubre fue el segundo ataque directo de Teherán contra Israel en seis meses, lo que desató el temor a una guerra abierta y el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Este sábado, por su parte, Irán prometió que "Israel se enfrentará a una reacción proporcional", según informó la agencia de noticias iraní Tasnim, citando a fuentes oficiales.

Unas cuatro horas después de anunciar el comienzo de los ataques, el portavoz militar de Israel confirmó que el país había concluido su respuesta "frustrando amenazas inmediatas al Estado de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel han cumplido su misión”, dijo.

PUBLICIDAD

Además, advirtió que si Irán comenzara “una nueva ronda de escalada”, Israel estará “obligado a responder”.

“Nuestro mensaje es claro: todos aquellos que amenacen al estado de Israel y busquen arrastrar a la región a una escalada más amplia pagarán un alto precio”, dijo. “Demostramos hoy que tenemos tanto la capacidad como la determinación de actuar con decisión, y estamos preparados en la ofensiva y la defensa, para defender el estado de Israel y el pueblo de Israel”.

¿Qué pasó en el ataque de Irán a Israel el 1 de octubre?

Israel ya había prometido atacar duramente a Irán tras el bombardeo masivo de misiles iraníes el pasado 1 de octubre, pese a que aseguró que su sistema antiaéreo -conocido como el 'Domo de Hierro'- logró derribar la mayoría de los aproximadamente 200 misiles lanzados por las fuerzas iraníes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó entonces que Irán "cometió un gran error" y que pagaría por ello: aseguró que Irán "no entiende" la "determinación de tomar represalias" de su país contra sus enemigos.

"Lo entenderán", dijo. "Quienquiera que nos ataque, nosotros le atacaremos".

En aquel momento, Teherán dijo que su bombardeo había sido la respuesta a los ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano y prometió responder a cualquier ataque de represalia.

El ataque de este sábado tiene lugar justo cuando el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, regresaba a su país después de una gira por Medio Oriente en la que advirtió a Israel que diera una respuesta que no intensificara aún más el conflicto en la región y excluyera los sitios nucleares en Irán.

PUBLICIDAD

Dos funcionarios estadounidenses bajo anonimato dijeron a la agencia AP que Israel había notificado a EEUU con antelación sobre estos últimos ataques y aseguraron que no había participación estadounidense en la operación.

El presidente Joe Biden ya fue informado y está siguiendo de cerca los acontecimientos de este ataque de represalia, según un funcionario de la Casa Blanca citado por la cadena ABC.

Inicialmente, las instalaciones nucleares y petroleras habían sido consideradas como posibles objetivos de la respuesta de Israel al ataque de Irán, pero el gobierno de EEUU aseguró hace dos semnaas que había obtenido garantías de Israel de que no atacaría esos objetivos.

¿Cuál es la relación histórica entre Israel e Irán?

Israel e Irán han sido enemigos acérrimos desde la Revolución Islámica de 1979. Israel considera a Irán como su mayor amenaza, citando los llamados de sus líderes a la destrucción de Israel, su apoyo a los grupos militantes antiisraelíes y el programa nuclear del país.

Sin embargo, el conflicto entre ambos se recrudeció tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre.

En los últimos meses, Israel centró su atención en Hezbollah, que lanzó cohetes contra Israel desde que comenzó la guerra en Gaza. A lo largo de este año, varias figuras militares iraníes de alto rango fueron asesinadas en ataques israelíes sobre Siria y Líbano.

Irán, por su parte, disparó una oleada de misiles y drones contra Israel en abril pasado después de que dos generales iraníes murieran en un aparente ataque aéreo israelí contra un consulado en Siria.

Los misiles y drones causaron daños mínimos e Israel, bajo presión de los países occidentales para que mostrara moderación, respondió con un ataque limitado.

PUBLICIDAD

Pero después del último ataque con misiles de Irán el pasado 1 de octubre, Israel prometió una respuesta más dura.

Mira también: