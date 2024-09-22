Hezbollah e Israel se amenazan con una escalada mayor en sus ataques

Video Imágenes aéreas de miles de israelíes que exigen al gobierno un acuerdo para liberar rehenes en Gaza

Hezbollah lanzó más de 100 cohetes la mañana de este domingo sobre una zona más amplia y profunda del norte de Israel, algunos de los cuales cayeron cerca de la ciudad de Haifa. Esto mientras Israel lanzaba cientos de ataques contra Líbano, en una escalada que parece encaminarse hacia una guerra total tras meses de crecientes tensiones.

El bombardeo con cohetes durante la noche fue una respuesta a los ataques israelíes en Líbano que han matado a decenas de personas, incluido un veterano comandante de Hezbollah, y un ataque sin precedentes contra los dispositivos de comunicaciones del grupo.

Este domingo sonaron las sirenas de ataque aéreo en todo el norte de Israel, lo que hizo que miles de personas tuvieran que correr hacia los refugios. Un cohete cayó cerca de un edificio residencial en Kiryat Bialik, una comunidad cerca de Haifa, hiriendo a por lo menos tres personas e incendiando edificios y automóviles. El servicio de rescate israelí Magen David Adom dijo que un total de cuatro personas resultaron heridas por metralla en el bombardeo.

"Durante la noche y hasta primeras horas de la mañana, unos 150 cohetes, misiles de crucero y drones fueron disparados contra territorio israelí, la mayoría hacia el norte", afirmó el Ejército en un comunicado, en el que añade que hubo "un pequeño número de impactos" pero sin "daños importantes".

"Cientos de miles de civiles han sido atacados en gran parte del norte de Israel", declaró el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí. "Hoy vimos fuego que se adentraba más en Israel que antes".

Un trabajador de emergencia toma una fotografía de una bandera israelí desplegada en la pared de un edificio dañado en Kiryat Bialik, en el distrito de Haifa, tras un de Hezbollah este domingo. Imagen JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Israel interceptó el ataque de Hezbollah en su territorio

Los medios israelíes informaron que los cohetes lanzados desde Líbano a primera hora de este domingo fueron interceptados en las zonas de Haifa y Nazaret, que están más al sur que la mayoría de los cohetes lanzados hasta la fecha. Israel canceló las clases en toda el norte, lo que agravó la sensación de crisis.

El Ejército también detalló que había interceptado múltiples dispositivos aéreos disparados desde la dirección de Irak, después de que grupos militantes respaldados por Irán afirmaran haber lanzado un ataque con drones contra Israel.

El Ministerio de Salud de Israel informó que todos los hospitales en el norte comenzarían a trasladar sus operaciones a áreas protegidas o refugios dentro de los centros médicos.

Hezbollah declaró haber atacado instalaciones de producción militar israelíes y una base aérea en la zona de Haifa como "primera respuesta" a las explosiones mortales de sus dispositivos de comunicación, ocurridas el pasado martes y miércoles como parte de una operación sin precedentes de la inteligencia israelí.

La milicia detalló que había lanzado docenas de misiles Fadi 1 y Fadi 2, un nuevo tipo de arma que el grupo no había usado antes, contra la base aérea Ramat David, al sureste de Haifa, “en respuesta a los repetidos ataques israelíes que tuvieron como blanco varias regiones libanesas y provocaron la caída de muchos mártires civiles”.

También dijeron que habían atacado las instalaciones de la empresa de defensa Rafael, que tiene su sede en Haifa, en represalia por el ataque a los dispositivos inalámbricos. La milicia no proporcionó pruebas y el Ejército israelí se negó a hacer comentarios sobre la declaración.

Israel y Hezbollah se amenazan mutuamente con una escalada

El número dos de Hezbollah, Naim Qasem, afirmó este domingo que el movimiento islamista libanés había entrado en una "nueva fase" en la batalla que libra contra Israel desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza hace casi un año.

"Hemos entrado en una nueva fase", la del ajuste de "cuentas pendientes", declaró durante el funeral de Ibrahim Aqil, un alto rango militar muerto el viernes en un bombardeo israelí.

"Las amenazas no nos detendrán: estamos preparados para todos los escenarios militares" frente a Israel, añadió en las que constituyen las primeras declaraciones oficiales de un alto cargo del partido después del ataque israelí. "Admitimos que nos duele. Somos humanos. Pero como a nosotros nos duele, a ustedes también les dolerá", agregó.

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el país lanzó “una serie de golpes” que el grupo no había previsto. “Si Hezbollah no entendió el mensaje, les prometo que lo entenderá”, dijo Netanyahu.

"Ningún país puede tolerar que se dispare contra sus residentes, que se dispare contra sus ciudades. Y el Estado de Israel tampoco lo tolerará. Haremos todo lo necesario para restablecer la seguridad", acotó Netanyahu.

Las declaraciones del primer ministro israelí llegan pocos días después de las explosiones de una serie de dispositivos de comunicación en Líbano que dejó decenas de heridos y varios muertos.

El teniente general Herzi Halevi declaró que Israel ha infligido graves daños a Hezbollah en las últimas semanas y, en palabras que se asemejan a las de Netanyahu, dijo que si el grupo militante no ha aprendido la lección “recibirá otro golpe y otro golpe”.

Por su parte, el Ejército israelí informó que llevó a cabo una ola de ataques en el sur de Líbano durante las últimas 24 horas, alcanzando unos 400 sitios de la milicia, incluidos lanzacohetes. El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí, dijo que esos ataques habían frustrado un ataque mayor.

El Ministerio de Salud de Líbano dijo que tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en ataques israelíes cerca de la frontera, sin especificar si se trataba de civiles o combatientes.

En otro hecho, las fuerzas israelíes atacaron la oficina de Al-Jazeera en Cisjordania acusándola de servir de portavoz de grupos militantes, algo que la emisora panárabe niega.

La ONU advierte que la región está al borde de una "catástrofe"

Israel y Hezbollah han intercambiado fuego desde que estalló la guerra en Gaza hace casi un año, cuando el grupo militante comenzó a disparar cohetes en solidaridad con los palestinos y su aliado Hamas, respaldado por Irán. Los combates de bajo nivel han matado a docenas de personas en Israel, a cientos en Líbano y han desplazado a decenas de miles en ambos lados de la frontera.

Hasta hace poco se creía que ninguno de los dos bandos buscaba una guerra total y Hezbollah hasta ahora no ha atacado Tel Aviv ni las principales infraestructuras civiles. Pero en las últimas semanas, Israel ha desplazado su atención de Gaza a Líbano y ha prometido devolver la calma a la frontera para que sus ciudadanos puedan regresar a sus hogares. Hezbollah ha dicho que solo detendría sus ataques si se produce un alto el fuego en Gaza, algo que parece cada vez más difícil de alcanzar.

Las familias de los rehenes han expresado su temor de que una guerra en el norte distraiga la atención de su difícil situación y complique aún más las negociaciones sobre su liberación.

"Aunque la región esté al borde de una catástrofe inminente, no nos cansaremos de decirlo: NO existe una solución militar que otorgue mayor seguridad a ninguna de las partes", advirtió este domingo la Coordinadora Especial de Naciones Unidas para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert.

La Casa Blanca pide una solución diplomática a Israel y Hezbollah

En Estados Unidos, la administración de Joe Biden está presionando para encontrar una solución diplomática que ponga fin a los ataques entre Israel y Hezbollah. En su intervención el domingo en el programa ‘This Week’ de la cadena ABC, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que Estados Unidos ha estado “implicado en una diplomacia amplia y bastante asertiva” en la región.

“Seguimos creyendo que puede haber tiempo y espacio para una solución diplomática aquí”, dijo Kirby.

Con información de AP y AFP.

