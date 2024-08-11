El Ejército ruso reconoce el avance de tropas ucranianas en su territorio; funcionario de Kiev asegura que son "miles" de soldados

Video Soldado hispano cuenta por qué decidió luchar contra Rusia en Ucrania y detalla su impactante experiencia

Miles de soldados ucranianos participan en una importante incursión en territorio ruso con el objetivo de desestabilizar a Rusia mostrando sus debilidades, dijo a la agencia AFP un alto funcionario ucraniano.

El Ejército ruso pareció reconocer este domingo que Ucrania había penetrado profundamente en su territorio en una ofensiva que ya lleva seis días, diciendo que había atacado tropas y equipos ucranianos en sitios hasta a unas 30 millas de la frontera.

PUBLICIDAD

"Estamos en la ofensiva. El objetivo es ampliar las posiciones del enemigo, infligir el máximo de pérdidas y desestabilizar la situación en Rusia, ya que no pueden proteger su propia frontera", dijo el funcionario de seguridad a AFP bajo condición de anonimato.

La ofensiva de choque pareció tomar al Kremlin por sorpresa.

El funcionario ucraniano también dijo que las afirmaciones de Rusia de que habían desplegado 1,000 soldados eran una subestimación importante de las fuerzas que Kiev ha comprometido en la operación. "Son mucho más... miles", declaró.

Tras días de silencio oficial, el presidente Volodymyr Zelensky reconoció la ofensiva por primera vez en su discurso nocturno del sábado, diciendo que Kiev estaba "empujando la guerra hacia el territorio del agresor".

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y ha librado una campaña implacable, ocupando franjas del este y el sur y sometiendo a las ciudades ucranianas a ataques diarios con misiles y drones. Después de recuperar grandes áreas en 2022, Kiev se ha quedado en gran medida a la defensiva, luchando cada vez más por conseguir personal y suministros de armas.

La incursión transfronteriza de Ucrania el pasado martes en la región occidental rusa de Kursk ha sido la ofensiva más grande y exitosa de este tipo llevada a cabo por Kiev hasta el momento, tras meses de repliegues.

Rusia dice haber frenado el avance ucraniano

El Ejército ruso se ha visto obligado a enviar rápidamente reservas y equipo adicional, y a evacuar al menos a 76,000 civiles de las zonas fronterizas.

PUBLICIDAD

El sábado lanzaron "operaciones antiterroristas" en las regiones rusas de Bélgorod, Briansk y Kursk, y este domingo dijeron que habián frenado el avance de las tropas ucranianas cerca de tres localidades de la región de Kursk, a unas 18 millas de la frontera con la exrepública soviética.

Según el Ministerio de Defensa, lograron "frustrar los intentos" de las tropas ucranianas, utilizando vehículos blindados "para penetrar profundamente en territorio ruso". Pero, en una aparente señal de lo lejos que han logrado avanzar algunas unidades ucranianas, el Ministerio de Defensa ruso agregó que había atacado a unidades enemigas cerca de los pueblos de Tolpino y Obshchy Kolodez, que están en suelo ruso, a unas 18 millas de la frontera entre ambos países.

Incursión en Rusia, un aumento de la moral para Ucrania

Los periodistas de la agencia AFP en la región ucraniana de Sumy, desde donde Ucrania lanzó la incursión, vieron este domingo decenas de vehículos blindados pintados con un triángulo blanco, la insignia que aparentemente se usa para identificar el material militar ucraniano.

Ninguna de las partes ha dado detalles precisos sobre el alcance de sus despliegues en la nueva zona de conflicto.

Las autoridades ucranianas en la región de Sumy también han anunciado planes para evacuar a unas 20,000 personas cerca de la frontera rusa, que ha sido atacada en respuesta.

En un centro de evacuación en la capital regional de Sumy, el trabajador metalúrgico jubilado Mykola, que había huido de su pueblo de Khotyn a unas 16 millas de la frontera rusa, dijo que la ofensiva le había dado un impulso moral. "Dejémosles que sepan cómo es. No entienden lo que es la guerra. Dejémosles que la prueben", dijo a AFP este hombre de 70 años, a pesar de verse obligado a abandonar su casa.

PUBLICIDAD

Los analistas dijeron que Kiev podría haber lanzado el asalto en un intento de aliviar la presión sobre sus tropas en otras partes de la extensa línea del frente. Pero el responsable ucraniano dijo que hasta ahora había habido poco efecto en los combates en el este. "Su presión en el este continúa, no están retirando tropas de la zona", dijo, añadiendo que "la intensidad de los ataques rusos ha bajado un poco".

Las tropas ucranianas respetarán el derecho internacional humanitario mientras estén en territorio ruso y no tienen planes de anexionarse áreas que actualmente controlan, agregó. "No hay ninguna idea de anexión... Estamos operando en estricta conformidad con el derecho internacional", dijo, contrastando esto con las supuestas violaciones por parte de las tropas rusas en territorio ocupado.

Rusia ha prometido una respuesta "dura" a la incursión y al ataque con misiles ucranianos contra un edificio residencial en Kursk, donde, según dijo, resultaron heridas 15 personas. Un ataque con misiles durante la noche cerca de la capital ucraniana, Kiev, mató a un hombre y a su hijo de cuatro años, según informaron los servicios de emergencia.

Mira también: