Israel evalúa aislar el norte de Gaza, dejar sin ayuda a los civiles y forzar a Hamas a "rendirse o morir de hambre"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está examinando un plan para cerrar el paso a la ayuda humanitaria al norte de Gaza para presuntamente forzar a los militantes de Hamas a rendirse por hambre. Se trata de un plan que, de implementarse, podría dejar sin comida ni agua a cientos de miles de palestinos que no quieren o no pueden abandonar sus hogares.

Israel ha emitido muchas órdenes de evacuación para el norte durante este año de guerra, la más reciente de las cuales fue este domingo. El plan propuesto a Netanyahu y al Parlamento israelí por un grupo de generales retirados aumentaría la presión, dando a los palestinos una semana para abandonar el tercio norte de la Franja de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, antes de declararla zona militar cerrada.

Los que permanezcan serían considerados combatientes, lo que permitiría a las tropas matarlos, y se les negaría comida, agua, medicinas y combustible, según una copia del plan entregada a la agencia The Associated Press por su arquitecto jefe, quien dice que es la única manera de quebrar a Hamas en el norte y presionarle para que libere a los rehenes restantes.

El plan exige que Israel mantenga el control sobre el norte por un período indefinido para intentar crear una nueva administración sin Hamas, dividiendo la Franja de Gaza en dos.

El gobierno no ha tomado ninguna decisión de llevar a cabo plenamente el llamado 'Plan de los Generales' y no está claro hasta qué punto se lo está considerando.

Un funcionario con conocimiento del asunto dijo que ya se están implementando partes del plan, sin especificar cuáles. Un segundo funcionario israelí dijo que Netanyahu “había leído y estudiado” el plan, “como muchos planes que le han llegado a lo largo de la guerra”. Pero no dijo si se había adoptado alguna parte. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque se supone que el plan no debe ser discutido públicamente.



El portavoz del Departamento de Estado ha dicho que Estados Unidos está en contra de cualquier plan que suponga una ocupación israelí directa en Gaza.

Cuando se le preguntó sobre el plan el miércoles, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos iba a "dejar absolutamente claro que no es sólo Estados Unidos el que se opone a cualquier ocupación de Gaza, a cualquier reducción del tamaño de Gaza, sino que es la opinión prácticamente unánime de la comunidad internacional".

Plan para aislar el norte de Gaza: "rendirse o morir de hambre"

El 'Plan de los Generales' fue presentado al Parlamento el mes pasado por un grupo de generales retirados y oficiales de alto rango, según actas disponibles públicamente. Desde entonces, funcionarios de la oficina del primer ministro llamaron para pedir más detalles, según su arquitecto principal, Giora Eiland, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional.

Los medios israelíes informaron que Netanyahu dijo en una sesión a puertas cerradas del comité de defensa parlamentario que estaba considerando el plan.

Eiland declaró que la única manera de detener a Hamas y poner fin a la guerra es impedirle el acceso a la ayuda. “Tendrán que rendirse o morir de hambre”, dijo. “No significa necesariamente que vayamos a matar a todas las personas”, explicó. “No será necesario. La gente no podrá vivir allí (el norte). El agua se secará”.

Este domingo, Israel lanzó una ofensiva contra los combatientes de Hamas en el campo de refugiados de Jabaliya, al norte de la ciudad. Ningún camión con alimentos, agua o medicinas ha entrado al norte desde el 30 de septiembre, según la ONU y el sitio web de la agencia militar israelí que supervisa los cruces de ayuda humanitaria.

Los grupos de derechos humanos dicen que el comentado plan probablemente causaría hambruna entre los civiles y que va en contra del derecho internacional, que prohíbe el uso de los alimentos como arma y los traslados forzosos de población. Las acusaciones de que Israel está limitando intencionalmente los alimentos a Gaza son centrales en el caso de genocidio presentado contra el país en la Corte Internacional de Justicia, acusaciones que Israel niega.

“Lo que más me preocupa es que el plan parece decir que si a la población se le da la oportunidad de evacuar y no lo hace, de alguna manera todos se convierten en objetivos militares legítimos, lo cual no es en absoluto el caso”, dijo Tania Hary, directora ejecutiva de Gisha, una organización israelí dedicada a proteger el derecho de los palestinos a moverse libremente dentro de Gaza.

La copia del plan compartida con AP dice que si la estrategia tiene éxito en el norte de Gaza, podría luego ser replicada en otras áreas, incluidos campamentos de tiendas de campaña más al sur que albergan a cientos de miles de palestinos.

Hasta ahora, muy pocos palestinos han adoptado la última orden de evacuación. Algunos son ancianos, están enfermos o tienen miedo de abandonar sus hogares, pero muchos temen que no haya ningún lugar seguro al que ir y que nunca se les permita regresar. Israel ha impedido que regresen quienes huyeron antes en la guerra.

“Todos los habitantes de Gaza tienen miedo del plan”, dijo Jomana Elkhalili, una trabajadora humanitaria palestina de 26 años de Oxfam que vive en la ciudad de Gaza con su familia.

“Aun así, no huirán. No volverán a cometer el mismo error (...) Sabemos que ese lugar no es seguro”, dijo, refiriéndose al sur de Gaza, donde la mayoría de la población está apiñada en tristes campamentos de tiendas de campaña y los ataques aéreos a menudo alcanzan los refugios. “Por eso la gente del norte dice que es mejor morir que irse”.

