¿Está violando Israel las leyes de la guerra en el asedio a Gaza?

Dicho esto, la estipulación no permite una licencia ilimitada para atacar estas estructuras. Los civiles ubicados en esos edificios no son objetivos legales. Como tales, conservan los beneficios de lo que se conoce como “la regla de proporcionalidad” en lo que se refiere a las víctimas civiles colaterales, es decir, muertes que no son buscadas por la parte atacante pero que, no obstante, son el resultado de sus acciones.