Los niños de 12 años que fueron declarados culpables de asesinar a machetazos a un joven de 19

Dos menores de 12 años fueron declarados culpables este lunes de matar con un machete a un adolescente, convirtiéndose en las personas más jóvenes condenadas por asesinato en Reino Unido en más de tres décadas.

El 13 de noviembre pasado, los dos niños, cuyas identidades no fueron reveladas por motivos legales, mataron a machetazos a Shawn Seesahai, de 19 años, que se encontraba con un amigo en un parque de Wolverhampton, una localidad situada cerca de Nottingham.

Tras un juicio que duró un mes en un tribunal de Nottingham, los miembros de un jurado los declararon culpables por unanimidad a los dos niños, que negaron los hechos y durante el juicio intentaron acusarse mutuamente de la responsabilidad del asesinato.

¿Quién era Shawn Seesahai y cómo murió?

Shawn Seesahai, la víctima mortal del ataque con un machete, nació en la isla caribeña de Anguila.

El joven dejó su lugar de nacimiento y viajó para tratarse un problema ocular, de acuerdo con reportes de medios locales. Seesahai llevaba seis meses viviendo en el Reino Unido.

Durante el juicio se supo que el joven de 19 años fue atacado en el hombro por el más bajo de los dos agresores, quien, según dijo una testigo, "a menudo" llevaba un machete de 16 pulgadas de largo.

Un amigo de la víctima consiguió escapar corriendo, pero Shawn Seesahai tropezó y no pudo evadir a los atacantes.

Después fue golpeado de nuevo, pisoteado y asesinado con el machete.

¿Cómo descubrieron a los asesinos de Shawn Seesahai?

En redes sociales, la policía de West Midlands compartió un video con detalles del asesinato de Shawn Seesahai.

De acuerdo con Damian Forrest, inspector de homicidios, al día siguiente del ataque, por la tarde recibieron información que les permitió identificar a los atacantes de Seesahai.

“Fue sorprendente para el equipo de investigación que los dos sospechosos fueran niños de 12 años”, dijo Forrest en el video de la policía.

Tras negarse primero a testificar, finalmente los dos acusados lo hicieron y se culparon el uno al otro de haber infligido la puñalada mortal.

En el juicio se supo que, en las horas posteriores a los hechos, ninguno mostró remordimientos: uno limpió el machete con lejía y lo ocultó bajo su cama y ambos jugaron a videojuegos, además de que negaron conocer la muerte de su víctima.

La policía encontró el machete debajo de la cama de uno de los dos niños, con rastros de haber sido limpiado con lejía.

¿Qué pena les espera a los asesinos de Shawn Seesahai?

El jurado concluyó que ambos habían matado a Seesahai en un violento ataque arbitrario sin provocación alguna, están acusados de asesinato y asesinato más posesión de objeto punzante, por lo que tendrán que afrontar un largo periodo en cautividad.

Los dos niños se convierten en los condenados por asesinato más jóvenes en el Reino Unido desde 1993, y podrían incluso ser las personas de menor edad en cometer una muerte con arma blanca, según los medios locales.

La edad de responsabilidad penal en Inglaterra y Gales está fijada en los diez años.

La sentencia se pronunciará más adelante, aunque los menores de edad reciben un trato diferente a los adultos, como purgar la pena en centros específicos y no en prisiones.

Aumento de violencia en Reino Unido

Reino Unido vive un aumento de la violencia con arma blanca, en muchas ocasiones con menores como protagonistas.

Los delitos con arma blanca en Reino Unido aumentaron un 7% en 2023, con respecto a 2022, hasta llegar a casi 50,000, duplicándose en diez años, según la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS).

Recientemente la muerte de una joven de 15 años, apuñalada cuando iba a la escuela en Londres en septiembre de 2023, conmovió especialmente al país. Su presunto asesino, un adolescente de 17, será juzgado en noviembre.

