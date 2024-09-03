Quién es la "reina de la basura", la enigmática exstripper llevada a juicio por generar montañas de desechos tóxicos

Video Tiran a la basura cientos de libros sobre temas raciales, de género y LGBTQ de universidad de Florida

Un juicio contra 11 personas acusadas de verter ilegalmente residuos tóxicos en el mayor caso de crímenes ambientales de la historia de Suecia comenzó este martes.

La principal acusada es Bella Nilsson, una exstripper que fue conocida como la "reina de la basura" de la nación nórdica.

PUBLICIDAD

Think Pink, la empresa de recolección y procesamiento de desechos que Nilsson presidía, se encuentra acusada de verter y enterrar unas 200,000 toneladas de residuos del área de Estocolmo en 21 lugares, sin intención de procesarlos correctamente.

¿Quién es Bella Nilsson, la 'reina de la basura' de Suecia?

La 'reina de la basura' sueca, nació en Teherán, Irán, el 15 de diciembre de 1967 desde donde emigró a Suecia a los 16 años de edad.

En los años 90 Nilsson, quien en esos días era conocida como Isabella Johansson, se ganaba la vida dedicada al baile exótico, llegando a gerenciar un club nocturno en Estocolmo.

En esa década, Nilsson escribió una biografía titulada “Confesiones de una Stripper” y adquirió notoriedad tras aparecer en un episodio de Kalla Fakta, un popular programa de reportajes de la televisión sueca donde apareció explicando el funcionamiento de un club de strippers.

Fue entonces cuando vivió su primer encuentro con la justicia al ser encarcelada por tres años y medio después de ser hallada culpable de una serie de delitos contables.

Ya fuera de la cárcel, Nilsson y su hoy exesposo Thomas Nilsson, quien también está siendo enjuiciado, fundan la empresa recolectora de desechos Think Pink en 2012, logrando un gran éxito financiero durante la última parte de la década de 2010.

Entre 2018 y 2020, las bolsas de residuos de construcción de color fucsia de la empresa se podían ver en muchas aceras de Estocolmo, y la empresa ganó dos veces un prestigioso premio empresarial sueco.

PUBLICIDAD

Según el Sweden Herald, un medio sueco publicado en inglés, en 2019 el mejor año de la compañía, Think Pink generó una ganancia de $871,000, pero Nilsson recibió un dividendo de $1.3 millones ese mismo año.

Bella Nilsson, conocida como la Reina de la Basura de Suecia enfrenta un juiciopor crímenes ambientales. <br> Imagen Getty Images



Nilsson también está bajo sospecha de delitos financieros, supuestamente por haber malversado fondos de la empresa en viajes de vacaciones y bienes de lujo privados.

La cadena TV4 informó que se habían encontrado zapatos y bolsos de diseño cuando la policía registró el apartamento de Nilsson y que la policía sospecha que la mujer y otra persona utilizaron fondos de la empresa para pagar al menos 1,000 cuentas de restaurantes privados y gastar más de $97,000 en ropa.

Nilsson, quien ahora se hace llamar Fariba Vancor, ha dicho a los medios suecos que la empresa actuó de acuerdo con la ley e insistió en que es víctima de un complot de rivales comerciales.

"Tiene una explicación para todo esto", declaró su abogado Jan Tibbling al diario Dagens Nyheter en vísperas del juicio.

Crímenes

ambientales cometidos por la 'reina de la basura'

Think Pink fue contratada por municipios, empresas de construcción, cooperativas de apartamentos y particulares para reciclar y eliminar residuos de construcción.

Pero el negocio se vino abajo en 2020, cuando sus propietarios fueron detenidos.

Los fiscales dijeron que la compañía liberó altos niveles de compuestos tóxicos de PCB, plomo, mercurio, arsénico y otros productos químicos en el aire, el suelo y el agua, poniendo en peligro la "salud de los seres humanos, los animales y la vida vegetal".

PUBLICIDAD

Según los documentos, Think Pink, que está en quiebra, "recogió residuos sin intención ni capacidad de gestionarlos de acuerdo con la legislación medioambiental".

Los residuos consistían en todo tipo de materiales de construcción, aparatos electrónicos, metales, plásticos, madera, neumáticos y juguetes.

Think Pink dejó las pilas "sin clasificar" y abandonadas, según el documento de la acusación.

Protegiéndose los ojos con unas grandes gafas de sol negras, Nilsson se negó a hablar con los medios en el juzgado al norte de Estocolmo el martes, e incluso apartó con sus manos los micrófonos de los periodistas.

Se espera que el juicio dure hasta mayo del próximo año.

Con información de AFP.

Vea también: