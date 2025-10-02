Dos muertos y 3 heridos en un ataque a una sinagoga de Manchester durante el Yom Kipur

Video Israel intercepta flotilla con ayuda para Gaza en la que viajaban Greta Thunberg y Mandla Mandela

Dos personas murieron y tres resultaron heridas graves en un ataque ocurrido el jueves por la mañana frente a una sinagoga en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, informó la policía.

Las fuerzas del orden dispararon contra el supuesto autor del ataque, pero habían podido confirmar su muerte, agregó la policía en X, explicando que creían que el hombre lleva consigo "objetos sospechosos" y que un equipo especializado en artefactos explosivos estaba en el lugar.

PUBLICIDAD

La policía señaló en la red social X que fue informada hacia las 9:30 de la mañana, hora local, de un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad, después de que un testigo viera "un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado".

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, le dijo a la BBC que el "peligro inmediato parece haber pasado".

Según los testigos que contactaron a la policía, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo", precisó esta última.

El alcalde del Gran Manchester pidió a la gente "no especular en las redes sociales" y felicitó a la policía por su intervención "rápida".

Starmer dice estar "horrorizado" por el ataque en Manchester

El primer ministro Keir Starmer dijo que estaba "horrorizado" por el ataque y que se desplegaría más policía en las sinagogas de todo Reino Unido.

El mandatario viajaba de regreso desde una cumbre de líderes europeos en Copenhague, Dinamarca, para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

"El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso", dijo Starmer en la plataforma X.

Por su parte, el rey Carlos III afirmó estar "profundamente conmocionado y apenado" al enterarse del "horrible" ataque en Manchester, "especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía", que celebra este jueves la festividad de Yom Kipur.

Manchester sufrió el ataque más mortífero de Reino Unido en los últimos años, el atentado suicida de 2017 en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas.

PUBLICIDAD

El incidente también sucede a pocos días del tercer aniversario del ataque mortal de Hamas en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1,219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.