Ascienden a 10 los muertos en tiroteo en una escuela en Austria

Video ¿Explosión de un auto en la frontera de EEUU y Canadá despierta el temor de atentados? El análisis en Línea de Fuego

Al menos 10 personas murieron este martes en un inusual ataque armado en una escuela de la ciudad austríaca de Graz, indicó la alcaldesa, Elke Kahr.

Medios locales reportaron que el acto fue cometido aparentemente por un antiguo alumno.

PUBLICIDAD

Entre los muertos hay alumnos del colegio y al menos un adulto, señaló a la agencia de noticias austríaca APA la alcaldesa de esta ciudad del sudeste de Austria. Kahr indicó que el presunto autor de la balacera también falleció.

Según los primeros elementos de la investigación, "varias personas perdieron la vida", entre ellas el autor de los disparos, informó la policía regional en un comunicado.

"Se está procediendo a la identificación de las víctimas", añadieron las autoridades que afirman que la situación está "bajo control".

Los medios locales reportaron que el presunto autor es un antiguo estudiante del colegio de 22 años, que se habría suicidado.

El ataque a tiros dejó varios heridos graves, incluidos estudiantes y profesores, afirmó el portavoz de la policía, Fritz Grundnig, citado por los medios locales.

"La situación es muy confusa por el momento", declararon fuentes de la policía de Austria, a APA.

AFP no pudo contactar de inmediato con la policía ni con funcionarios del Ministerio del Interior.

Fotos de la escena mostraron un gran despliegue policial, que incluía al menos un helicóptero y vehículos de emergencia alrededor de la escuela.

Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, se encuentra en el sureste del país y tiene alrededor de 300,000 habitantes.

Los tiroteos son mucho menos frecuentes en Europa que en Estados Unidos, pero en los últimos años varias escuelas y universidades fueron golpeadas por balaceras mortales, que no fueron calificadas por las autoridades como actos de "terrorismo".

PUBLICIDAD

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que está "profundamente conmocionada" por el ataque.

"Todos los niños deben sentirse seguros en la escuela y poder aprender sin miedo ni violencia", publicó Kallas en un mensaje en X. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y el pueblo austríaco en estos momentos tan difíciles".

El jefe del gobierno, Christian Stocker, se desplazará al lugar de la tragedia, junto con el ministro de Interior, y está prevista una rueda de prensa a las 15H00 (13H00 GMT).

Tiroteo rompe con usual tranquilidad de Austria

Los ataques en lugares públicos son poco frecuentes en Austria, un país miembro de la UE de nueve millones de habitantes, que está entre los 10 Estados más seguros del mundo, según la lista de Global Peace Index.

En los últimos años, múltiples ataques a tiros en colegios y universidades conmocionaron a varias ciudades europeas.

En enero de 2025, un joven de 18 años mató a puñaladas a un estudiante y a un profesor en un colegio en el noreste de Eslovaquia.

En diciembre de 2024, un joven de 19 años dio muerte con un cuchillo a un estudiante de siete años e hirió a varios otros menores en una escuela primaria de Zagreb, Croacia.

En diciembre de 2023, un estudiante de una universidad de Praga mató a 14 personas e hirió a 25.

Unos meses antes, un adolescente de 13 años mató a tiros a ocho compañeros de clase y a un guardia de seguridad en una escuela primaria del centro de Belgrado, en Serbia. Seis niños y un profesor también resultaron heridos en el ataque.

PUBLICIDAD

En 2009, nueve alumnos, tres profesores y tres transeúntes murieron baleados en una escuela de Winnenden, en el sur de Alemania. El atacante era un antiguo alumno, que luego se suicidó.

Con información de The Associated Press y AFP

Mira también: