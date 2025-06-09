El escalofriante caso de la mujer acusada del asesinato de su esposo durante su viaje de luna de miel

Video Una niña de 5 años muere luego de que su hermano le disparara por accidente: el arma era del padre

Una mujer, que se creía desaparecida tras su viaje de luna de miel, fue detenida como la principal sospechosa de la muerte de su esposo, informaron este lunes las autoridades de la India.

Sonam Raghuvanshi, de 25 años, se entregó voluntariamente a las autoridades, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de su esposo, Raja Raghuvanshi, a principios de este mes, informó en un comunicado el departamento de policía de Megalaya, en la India.

De acuerdo con las autoridades, la mujer contrató a unos sicarios para que mataran a su marido Raja, de 30 años, durante su viaje de luna de miel.

No están claro de momento las motivaciones tras el asesinato.

Cuatro hombres sospechosos del asesinato de Raja también fueron detenidos por las autoridades locales, dice el comunicado.

Una búsqueda implacable que dio un giro inesperado

Sonam y Raja se casaron el 11 de mayo en una ceremonia pactada por las familias de ambos y eligieron visitar Megalaya como su viaje de luna de miel porque habían oído que tenía "valles muy bonitos", según declaró el hermano de Raja, Sachin Raghuvanshi, a la BBC el fin de semana.

La pareja salió de viaje el 20 de mayo y cuatro días fueron reportados como desaparecidos, dice un comunicado de la policía de Megalaya.

La policía y los equipos de rescate, acompañados por pobladores locales, buscaron a la pareja sin descanso a pesar de las malas condiciones climatológicas del lugar y el 2 de junio descubrieron el cadáver descompuesto de Raja en un desfiladero, degollado y sin su cartera, un anillo de oro y una cadena, reportó el Hindustan Times.

Las autoridades no encontraron rastros de Sonam y los familiares de la mujer pidieron que se extendiera la búsqueda, ya que pensaban que había sido secuestrada por las mismas personas que asesinaron a Raja, reportó la BBC.

Sin embargo, este lunes por la mañana, la policía de Megalaya informó que Sonam se había entregado en una comisaría del distrito de Ghazipur, en Uttar Pradesh. Otros cuatro sospechosos fueron detenidos en redadas, dice el comunicado.

La policía no ha informado los motivos de Sonam Raghuvanshi para asesinar a su esposo

En una conferencia de prensa más tarde este lunes, el superintendente de policía Vivek Syiem señaló a Sonam "como la principal sospechosa" del asesinato de Raja, pero no indicó ningún motivo.

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre "si Sonam mantenía una relación extramatrimonial con uno de los hombres detenidos", el Syeim dijo que "si se unen los puntos, parece que sí", pero añadió que estos detalles solo podrían verificarse tras interrogar a ambos, reportó la BBC.

La familia de Sonam sigue creyendo que ella es inocente y que de alguna forma logró escapar de sus captores.

El padre de Sonam, Devi Singh, declaró a la agencia de noticias ANI que su hija había llegado el domingo por la noche a "restaurante de carretera de Ghazipur, donde pidió prestado un teléfono móvil y llamó a su hermano, que a su vez llamó a la policía".

Singh dijo que no había podido hablar con su hija, pero que creía que "de alguna manera había logrado escapar de sus captores" e insistió en que era "inocente".

Otro hermano de Raja, Vipin Raghuvanshi, declaró inicialmente a la prensa local que "no aceptaría la implicación de Sonam en el asesinato hasta que ella confesara", pero más tarde dijo que uno de los sospechosos detenidos por la policía trabajaba anteriormente con Sonam.

Según el subcomisario de policía de Indore, Rajesh Dandotiya, Sonam conspiró con su expareja, Raj Kushwaha, para matar a Raja. Kushwaha, que trabajaba en una empresa de distribución de azulejos propiedad del hermano de Sonam, orquestó presuntamente el asesinato y contrató a tres hombres para llevarlo a cabo, reportó el Hindustan Times.

"Solo Sonam puede aclararlo", dijo Vipin. "Si es culpable, debe ser castigada".

