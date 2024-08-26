Qué sentencia podría recibir Daniel Sancho, el joven español que mató y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia

Video El juicio por el asesinato del cirujano colombiano en Tailandia listo para sentencia: estos son los detalles

“Estoy preparado para lo mejor y para lo peor”.

Con estas declaraciones en una entrevista desde la cárcel para la agencia EFE hace solo unos días, el español Daniel Sancho resumió cómo afronta la sentencia que este próximo jueves determinará si es culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia el año pasado, a quien después descuartizó, según ha reconocido.

PUBLICIDAD

Sancho, que protagoniza este caso que atrajo la atención de medios de todo el mundo por ser hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, se mostró pese a todo optimista y convencido de que el juez descartará finalmente que la muerte de Arrieta se debiera a un asesinato premeditado.

En su opinión, durante el juicio “quedó claro que fue un accidente”, y citó las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea.

Tras más de un año en prisión preventiva, el joven de 30 años admitió que vive con impaciencia la espera para conocer la sentencia y que los meses desde la celebración del juicio, que concluyó el pasado mayo, se le han hecho "muy largos".

¿Cuál es la versión de Daniel Sancho sobre la muerte de Edwin Arrieta?

Durante el juicio, celebrado a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui el pasado mes de abril, el acusado y su equipo de defensa aseguraron que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea y que el español actuó en defensa propia ante un supuesto intento de agresión sexual por parte del colombiano.

La Fiscalía, por su parte, trató de probar mediante decenas de pruebas y testigos, incluida la compra de cuchillos y una sierra, que Sancho planificó los días previos el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, de 44 años, cuyos restos fueron encontrados en el mar y un vertedero de Phangan.

La autopsia efectuada al cirujano colombiano no resultó concluyente, al no haberse encontrado partes del cuerpo clave como el torso.

El español había quedado para encontrarse con el médico, a quien conocía desde 2022, el mismo día de los hechos.

PUBLICIDAD

¿Qué sentencia podría recibir Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta?

El acusado, que inicialmente confesó el crimen ante la Policía de Phangan, pero que después se declaró inocente de haber llevado a cabo un asesinato premeditado, acudirá a la lectura de la sentencia este jueves en el tribunal de Samui en medio de una enorme atención mediática.

El código penal tailandés contempla desde los 15 años de cárcel hasta la pena de muerte en los casos de asesinato, si bien Tailandia apenas aplica este último castigo y se suele conmutar por otros más leves. Los casos de homicidio involuntario son penados con entre 3 y 15 años de cárcel.

El español está acusado también de descuartizar a Arrieta -de lo que se ha declarado culpable- y de hacer desaparecer su pasaporte. Estos delitos podrían conllevar también varios años de prisión.

El acceso a la sala del tribunal durante la lectura de la sentencia este jueves será muy restringido, y el juez no decidirá hasta el último momento quién puede entrar.

Sí se prevé que estén presentes en la sala los padres del acusado, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo.

La familia de Arrieta, en principio, no acudirá a la lectura de la sentencia, y por el momento no realizaron declaraciones sobre cómo afrontan este esperado fallo judicial.

Preguntada sobre qué sentencia esperan que reciba el español, la familia del médico colombiano aseguró en los últimos meses que no desea la pena capital.

"Queremos para él (...) cadena perpetua. Que lo dejen en Tailandia, para que tenga tiempo, todo el tiempo que Dios le dé a él de vida para pensar en lo que hizo, que no solamente descuartizó a mi hermano, él descuartizó una familia", dijo la hermana del médico, Darling Arrieta, en un documental de la plataforma HBO sobre este caso, y que se estrenó en España cuando empezó el juicio.

PUBLICIDAD

En el mismo documental, Rodolfo Sancho defiende a su hijo diciendo que Arrieta lo había "amenazado", y que a partir de ahí "hubo una pelea y en esa pelea, hubo un accidente".

¿Cómo fue el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia?

Según la prensa española, Sancho y Arrieta se conocieron a través de Instagram en 2022. El español viajó a Tailandia el 31 de julio de 2023 como turista y se reunió allí con el cirujano.

Ese mismo día el español se registró en un hotel, utilizando una reserva hecha bajo el nombre de Arrieta del 31 al 2 de agosto.

La policía encontró partes humanas a principios de agosto en un vertedero en Koh Phangan que concluyeron pertenecían a Arrieta.

Videos de seguridad emitidos en medios tailandeses mostraban a Sancho y Arrieta montando juntos en una motocicleta el día anterior a que se encontraran las partes del cuerpo.

Sancho fue visto con un cuchillo, bolsas de basura y productos de limpieza antes de la muerte de Arrieta, según la policía.

Cuando los medios comenzaron a reportar el hallazgo de restos humanos flotando, Sancho acudió a reportar la desaparición de Arreita. Dijo que lo había visto por última vez el día anterior en un bar cerca del hotel, y después en los alrededores de la playa.

Tras ser interrogado, Sancho confesó a la policía ser culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta, cuyos restos los lanzó al mar y un vertedero.

Medios tailandeses citaron fuentes policiales para indicar que Sancho confirmó a las autoridades que los dos tenían una relación romántica y que había intentado romper con la víctima, pero éste se había negado.

PUBLICIDAD

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula", declaró el español a Efe.

El abogado de la familia de la víctima se reafirmó en abril en que Arrieta murió por un “asesinato premeditado” y negó "ningún acuerdo, ninguna negociación ni acercamiento" entre las partes. "El dinero no va a traer la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia", sino que haya "una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Daniel Sancho".

Medios españoles revelaron hace unos días que la familia exige a Sancho unos $860,000 en concepto de indemnización para los padres del cirujano.

Mira también: