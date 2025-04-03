Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución del presidente Yoon Suk Yeol tras la crisis por su decreto de ley marcial

Video Arrestan al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol: lo investigan por insurrección

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó formalmente este viernes al presidente Yoon Suk Yeol, cuatro meses después de que sembrara el caos en el país al declarar la ley marcial y enviar tropas al parlamento en un fallido intento por superar el estancamiento legislativo.

El veredicto unánime llega más de tres meses después de que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votara a favor de iniciar un juicio político a Yoon e iniciar así el proceso formal de destitución.

Para destituirlo, era necesario que al menos seis de los nueve miembros del tribunal votaran favor de mantener el impeachment, lo que finalmente ha ocurrido este viernes.

Corea del Sur debe ahora celebrar elecciones nacionales en un plazo de dos meses para elegir un nuevo presidente. Las encuestas muestran que Lee Jae-myung, líder del principal partido de oposición liberal, el Partido Democrático, es el favorito para convertirse en el próximo mandatario.

En una manifestación contra Yoon celebrada cerca del antiguo palacio real en Seúl, la gente estalló en lágrimas de júbilo y comenzó a bailar tras anunciarse el veredicto.

Fin del proceso de juicio político a Yoon en Corea del Sur

La declaración de la ley marcial de Yoon y el posterior proceso para iniciar su destitución sumieron al país en la agitación política, con millones de personas saliendo a las calles para denunciarlo o apoyarlo.

Muchos expertos afirman que los partidarios de Yoon probablemente intensificarán sus manifestaciones tras la decisión del tribunal, prolongando así la división nacional.

Tras declarar abruptamente la ley marcial el 3 de diciembre, Yoon envió cientos de soldados y policías a la Asamblea Nacional. Argumentó que buscaba mantener el orden, pero algunos altos mandos militares y policiales enviados allí declararon en audiencias e investigaciones que Yoon les ordenó que arrastraran a los legisladores para impedir la votación de su decreto en la asamblea.

Finalmente, un número suficiente de congresistas logró entrar y votó por unanimidad a favor de revocar el decreto de Yoon.

La Asamblea Nacional votó a favor de destituir a Yoon el 14 de diciembre, acusándolo de violar la Constitución y otras leyes al reprimir las actividades de la asamblea, intentar detener a políticos y socavar la paz en todo el país.

El pasado mes de enero, Yoon se convirtió en el primer presidente en funciones del país en ser arrestado como parte de la investigación por insurrección.

Un intento previo de detención había fracasado luego de que seguidores del mandatario bloquearan a la policía cerca de la residencia del jefe de Estado.

La ley marcial en Corea del Sur

La imposición de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre, la primera de este tipo en más de cuatro décadas en Corea del Sur, duró solo seis horas, pero causó un tumulto político masivo, detenido las actividades diplomáticas y sacudido los mercados financieros.

Después de declarar la ley marcial, Yoon envió cientos de tropas y oficiales de policía al parlamento para tratar de impedir la votación de un decreto, antes de retirarse después.

La oposición acusó a Yoon de rebelión, afirmaron que un presidente en Corea del Sur solo puede declarar la ley marcial en tiempos de guerra o emergencias similares y que no tiene derecho a suspender las operaciones del parlamento ni siquiera bajo la ley marcial.

Yoon se vio obligado a levantar su decreto después de que el parlamento votara por unanimidad revocarlo.