OnlyFans (red social) ¿De qué enfermedad murió Leonid Radvinsky? Esta fortuna tenía el dueño de OnlyFans Este lunes se informó de la muerte de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans. Aquí, los detalles

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La mañana de este lunes 23 de marzo de 2026 se dio a conocer la muerte de Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Aquí en N+ Univision te damos los detalles de la enfermedad que tenía y cuál era su fortuna.

De acuerdo con Forbes, la plataforma OnlyFans surgió en 2016 y fue fundada por el británico Timothy Stokely, junto con su padre Guy Stokely, y su hermano Thomas.

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¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?

Este lunes se dio a conocer la noticia de la muerte de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans.

Según Variety, un un vocero de OnlyFans confirmó la muerte de Leonid Radvinsky: “Estamos profundamente tristes por anunciar la muerte de Leo . Murió en paz y después de una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento”.

Según reportes de medios como TMZ, Radvinsky tenía 43 años cuando falleció, nació en Ucrania, pero se crió en Chicago y se graduó en Economía, en la Universidad de Northwestern.

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¿De cuánto era la fortuna de Leonid Radvinsky?

La revista Forbes informó que en octubre de 2018 Leonid Radvinsky, compró aproximadamente el 75% de OnlyFans, cuando aún era una plataforma en crecimiento.