Cómo algunas personas pueden acabar viviendo en los aeropuertos durante meses o incluso años

En enero, las autoridades locales detuvieron a un hombre de 36 años llamado Aditya Singh después de haber pasado tres meses viviendo en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago. Desde octubre, había permanecido en la parte segura del aeropuerto, confiando en la amabilidad de los extraños para comprarle comida, durmiendo en las terminales y utilizando los numerosos baños. No fue hasta que un empleado del aeropuerto le pidió su carné de identidad que salió a la luz la situación.

Sin embargo, Singh no es ni mucho menos el primero en conseguir una estancia prolongada. Después de más de dos décadas estudiando la historia de los aeropuertos, me he encontrado con historias de individuos que han conseguido instalarse en las terminales durante semanas, meses y a veces años.