Lo que se sabe del atropellamiento masivo en Alemania: 28 heridos, un posible atentado terrorista y el sospechoso detenido

Un conductor embistió este jueves un vehículo contra un grupo de personas en la ciudad alemana de Múnich e hirió al menos a 28, incluidos niños, según informaron las autoridades locales, que están investigando lo ocurrido como un posible atentado.

Los participantes en una manifestación del sindicato de trabajadores de servicios ver.di estaban marchando por una calle cercana al centro de Múnich alrededor de las 10:30 am cuando el automóvil adelantó a un vehículo policial que seguía la concentración, aceleró y se estrelló contra la parte trasera del grupo.

Los agentes detuvieron al sospechoso después de disparar contra el automóvil, dijo el subdirector de policía Christian Huber. Agregó que se cree que al menos 28 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

El sospechoso es un solicitante de asilo afgano de 24 años, dijo Huber. Por su parte, el gobernador de Baviera, Markus Söder, dijo que “se sospecha que es un atentado”.

"Se trata probablemente de un atentado. Muchos elementos apuntan en esa dirección", declaró Soeder.

La capital bávara tendrá un fuerte despliegue de seguridad en los próximos días porque la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro anual de funcionarios internacionales de política exterior y de seguridad, comienza el viernes. Se espera la asistencia del vicepresidente de EEUU, JD Vance.

El ministro del Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, dijo que las autoridades no creen que el atropellamiento de este jueves esté relacionado con la conferencia, pero todavía necesitan determinar el motivo.

El incidente también ocurre 10 días antes de que los alemanes acudan a las urnas en una elección clave el 23 de febrero, que ha estado dominada en parte por el tema migratorio.

Trabajadores de emergencia asisten en el lugar donde un conductor atropelló a un grupo de personas en Múnich, Alemania, este jueves 13 de febrero de 2025. Imagen Christoph Trost/AP



La policía indicó en la plataforma social X que el conductor había sido “retenido” en el lugar y que ya no suponía ningún peligro. En el lugar se veía un Mini Cooper dañado y objetos tirados, como zapatos.

Dos de las víctimas sufrieron lesiones graves, según la policía. El alcalde Dieter Reiter dijo que estaba “profundamente conmocionado” por el incidente. Había niños entre los heridos, señaló.

Horas después del presunto atentado, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que el sospechoso debe ser castigado con todo el peso de la ley y expulsado de Alemania. "Lo que ha ocurrido es terrible", dijo Scholz a los periodistas. "Desde mi punto de vista, está bastante claro: este atacante no puede contar con ninguna misericordia, debe ser castigado y debe abandonar el país".