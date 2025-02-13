Cambiar Ciudad
Atropellamientos

Lo que se sabe del atropellamiento masivo en Alemania: 28 heridos, un posible atentado terrorista y el sospechoso detenido

La policía dijo que el sospechoso es un solicitante de asilo afgano de 24 años. Fue detenido en el lugar y ya no supone ningún peligro. Las autoridades investigan el motivo y han dicho que al parecer se trata de un atentado.

Por:
Univision y AP
Video Conductor atropella a un grupo de personas en Alemania: registran al menos 20 personas heridas

Un conductor embistió este jueves un vehículo contra un grupo de personas en la ciudad alemana de Múnich e hirió al menos a 28, incluidos niños, según informaron las autoridades locales, que están investigando lo ocurrido como un posible atentado.

Los participantes en una manifestación del sindicato de trabajadores de servicios ver.di estaban marchando por una calle cercana al centro de Múnich alrededor de las 10:30 am cuando el automóvil adelantó a un vehículo policial que seguía la concentración, aceleró y se estrelló contra la parte trasera del grupo.

PUBLICIDAD

Los agentes detuvieron al sospechoso después de disparar contra el automóvil, dijo el subdirector de policía Christian Huber. Agregó que se cree que al menos 28 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Más sobre Atropellamientos

Qué se sabe del atropellamiento masivo en el desfile de celebración del Liverpool FC: decenas fueron hospitalizados
1:03

Qué se sabe del atropellamiento masivo en el desfile de celebración del Liverpool FC: decenas fueron hospitalizados

Mundo
Más de una decena de fallecidos por un atropellamiento masivo en un festival en Vancouver, Canadá
5 mins

Más de una decena de fallecidos por un atropellamiento masivo en un festival en Vancouver, Canadá

Mundo
Atropellamiento masivo en China deja al menos 35 muertos y más de 40 heridos
2 mins

Atropellamiento masivo en China deja al menos 35 muertos y más de 40 heridos

Mundo
Una mujer muere atropellada y 10 personas resultan heridas en un presunto atentado en una afluente área en Israel
1 mins

Una mujer muere atropellada y 10 personas resultan heridas en un presunto atentado en una afluente área en Israel

Mundo
Auto arrolla a grupo que celebraba un carnaval y deja al menos 6 muertos y 10 heridos
2 mins

Auto arrolla a grupo que celebraba un carnaval y deja al menos 6 muertos y 10 heridos

Mundo
Un hombre sobrevivió increíblemente en una morgue tras ser declarado muerto por error
2 mins

Un hombre sobrevivió increíblemente en una morgue tras ser declarado muerto por error

Mundo

El sospechoso es un solicitante de asilo afgano de 24 años, dijo Huber. Por su parte, el gobernador de Baviera, Markus Söder, dijo que “se sospecha que es un atentado”.

"Se trata probablemente de un atentado. Muchos elementos apuntan en esa dirección", declaró Soeder.

La capital bávara tendrá un fuerte despliegue de seguridad en los próximos días porque la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro anual de funcionarios internacionales de política exterior y de seguridad, comienza el viernes. Se espera la asistencia del vicepresidente de EEUU, JD Vance.

El ministro del Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, dijo que las autoridades no creen que el atropellamiento de este jueves esté relacionado con la conferencia, pero todavía necesitan determinar el motivo.

El incidente también ocurre 10 días antes de que los alemanes acudan a las urnas en una elección clave el 23 de febrero, que ha estado dominada en parte por el tema migratorio.

Trabajadores de emergencia asisten en el lugar donde un conductor atropelló a un grupo de personas en Múnich, Alemania, este jueves 13 de febrero de 2025.
Trabajadores de emergencia asisten en el lugar donde un conductor atropelló a un grupo de personas en Múnich, Alemania, este jueves 13 de febrero de 2025.
Imagen Christoph Trost/AP


La policía indicó en la plataforma social X que el conductor había sido “retenido” en el lugar y que ya no suponía ningún peligro. En el lugar se veía un Mini Cooper dañado y objetos tirados, como zapatos.

Dos de las víctimas sufrieron lesiones graves, según la policía. El alcalde Dieter Reiter dijo que estaba “profundamente conmocionado” por el incidente. Había niños entre los heridos, señaló.

PUBLICIDAD

Horas después del presunto atentado, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que el sospechoso debe ser castigado con todo el peso de la ley y expulsado de Alemania. "Lo que ha ocurrido es terrible", dijo Scholz a los periodistas. "Desde mi punto de vista, está bastante claro: este atacante no puede contar con ninguna misericordia, debe ser castigado y debe abandonar el país".

Video Tiene 24 años y solicitó asilo: lo que se sabe del sospechoso del atropello masivo en Alemania
Relacionados:
AtropellamientosHeridosAtaquesVíctimas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD