Atropellamiento masivo en China deja al menos 35 muertos y más de 40 heridos

Un conductor embistió de forma deliberada el lunes por la noche contra personas que hacían ejercicio en un centro deportivo dejando 35 personas muertas y 43 heridas en la ciudad de Zhuhai, en el sur de China, informó este martes la policía local.

Las primeras informaciones del suceso saltaron el mismo lunes, pero la policía señaló entonces que solo hubo heridos y los videos del incidente desaparecieron de las redes sociales.

El martes, el cuerpo de seguridad admitió que "un grave y agresivo ataque tuvo lugar en el Centro de Deportes de Zhuhai", donde se celebra estos días una importante feria de aviación.

"Un sospechoso lanzó su auto contra la gente que se estaba ejercitando, resultando en 35 muertos y 43 heridos", dijo la policía local.

El centro deportivo donde ocurrió el ataque el lunes. Imagen 石井健/AP



El centro deportivo del distrito de Xiangzhou en la ciudad atrae regularmente a cientos de vecinos, donde pueden correr en la pista, jugar al fútbol o bailar. Tras el incidente, el centro anunció que estaría cerrado hasta nuevo aviso.

La ciudad de Zhuhai, situada cerca de las regiones autónomas de Macao y Hong Kong, acoge estos días la mayor feria del sector aeroespacial civil y militar del país.

Atropellamiento en China: ¿qué se sabe del sospechoso?

El conductor, de 62 años, fue identificado solo por su apellido, Fan, como es costumbre en China. El hombre lanzó "una pequeña SUV a través de la puerta y forzó su entrada al centro de deportes de la ciudad, embistiendo a la gente que se ejercitaba en las calles internas" del recinto, dijeron las autoridades.

La policía encontró a Fan en su coche cortándose con un cuchillo. "Inmediatamente, lo detuvieron y lo enviaron a un hospital para recibir tratamiento", explicó el cuerpo.

Actualmente, se encuentra en coma debido a las heridas que se autoinfligió en el cuello y otras partes de su cuerpo e "incapaz de someterse a interrogatorio", agregó la policía.

Según una investigación preliminar de las autoridades citada por AP, Fan estaba insatisfecho con la división de activos financieros en su divorcio.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió dedicar "todos los esfuerzos" para curar a los heridos y "castigar al autor de acuerdo con la ley", señaló la agencia oficial de noticias Xinhua.

China ha registrado una serie de ataques en los que los sospechosos parecen tener como objetivo a personas al azar, como escolares.

En octubre, un hombre de 50 años fue detenido después de que supuestamente usó un cuchillo para atacar a niños en una escuela en Pekín. Cinco personas resultaron heridas. En septiembre, tres personas murieron en un ataque con cuchillo en un supermercado de Shanghái.

Con información de AFP y AP.

