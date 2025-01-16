"Crisis de última hora" en el alto al fuego en Gaza: Israel acusa a Hamas de querer introducir cambios en el acuerdo

Video Con gritos y lágrimas: palestinos celebran alto al fuego en la guerra en Gaza

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que su gobierno no se reunirá para aprobar el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza hasta que Hamas no dé marcha atrás en un incumplimiento que la milicia palestina niega.

"Hamas ha incumplido partes del acuerdo alcanzado con los mediadores e Israel en un intento por obtener concesiones de último minuto", dijo la oficina de Netanyahu, en un comunicado en el que no ofrece detalles de la causa de lo que llamó una "crisis de última hora".

"El gabinete de seguridad israelí no se reunirá (para aprobar el acuerdo) hasta que los mediadores hayan notificado a Israel que Hamas ha aceptado todos los elementos", agregó el texto.

El gobierno israelí tenía previsto ratificar este jueves el acuerdo anunciado el miércoles por los mediadores, Qatar y Estados Unidos. La tregua contempla tres fases y un cese de hostilidades a partir del domingo, cuando debía ponerse en marcha el primer canje de 33 rehenes israelíes por presos palestinos y un aumento de la ayuda humanitaria.

Poco después, un alto dirigente de Hamas citado por AFP desmintió que el movimiento palestino haya dado marcha atrás con algunos puntos del acuerdo y afirmó que las acusaciones israelíes en ese sentido no tienen fundamento.

Israel "se inventa tensiones en un momento decisivo (...) pedimos al gobierno estadounidense y al próximo que lo obliguen a cumplir el acuerdo", añadió.

El diario The Times of Israel reportó, citando una fuente política anónima, que el gobierno de Netanyahu recibió exigencias de última hora para que ya en la primera fase del acuerdo sus tropas abandonen el llamado 'corredor de Philadelphia', que recorre la frontera entre Gaza y Egipto.

Mientras tanto, los ataques israelíes en toda la Franja de Gaza han matado al menos a 73 personas desde que se anunció el acuerdo de alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, donde se reportaron fuertes bombardeos israelíes durante la noche mientras la gente celebraba la noticia.

Entre ellos, según le dijo a AFP Mahmud Bassal, portavoz de la agencia de defensa de Gaza, entre los fallecidos hay 20 niños y 25 mujeres. Además, reporta unos 200 heridos.

Qué contempla el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza

Numerosos países y organizaciones internacionales celebraron el pacto, recibido con júbilo en una Franja de Gaza devastada por la guerra que estalló el 7 de octubre de 2023 por el sangriento ataque de Hamas contra el sur de Israel.

La guerra comenzó después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de 1,210 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales israelíes.

Los comandos islamistas también se llevaron a 251 personas a Gaza, algunas de las cuales han muerto. El ejército israelí afirma que 94 siguen retenidas, aunque 34 de ellas sin vida.

Tras el asalto, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra Gaza que ha matado a más de 46,700 personas, sobre todo civiles, según datos del Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas, que la ONU considera fiables.

Video “Quiero volver a casa”: escucha a los palestinos tras conocer el alto al fuego entre Israel y Hamas



Los principales elementos del acuerdo fueron revelados por el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, y por Joe Biden. Los dos países, junto a Egipto, han gestionado la mediación entre ambas partes.

El pacto prevé una primera fase de seis semanas a partir del domingo en la que se implementará un alto el fuego, se liberarán 33 rehenes y las tropas israelíes se retirarán de las zonas densamente pobladas.

En la segunda fase, todavía pendiente de terminar de negociar, deberían producirse la liberación del resto de rehenes y la retirada completa de las tropas israelíes, dijo Biden.

La tercera y última fase estará concentrada en la reconstrucción del devastado territorio palestino y la devolución de los cadáveres de los rehenes muertos en el ataque de Hamas o en cautividad.