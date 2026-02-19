Noticias

Muere el actor Eric Dane, del elenco de Grey's Anatomy, a los 53 años

Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en abril de 2025. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afectó rápidamente su movilidad.

El actor Eric Dane, conocido por su participación en la serie Grey's Anatomy, murió este jueves 19 de febrero a los 53 años.

Sus representantes dijeron que Dane murió de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, menos de un año después de anunciar su diagnóstico.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, declaró un comunicado que solicitaba privacidad para su familia.

A lo largo de su trayectoria con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido

La enfermedad que aquejaba a Dane

Dane fue ELA en abril de 2025. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afectó rápidamente su movilidad, causándole la pérdida del control de su brazo derecho, dificultades en el habla y necesidad de usar silla de ruedas.

¿Quién fue Eric Dane?

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crio en California. Su padre, un marino, murió de un disparo cuando él tenía 7 años.

Después de la preparatoria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguiendo papeles como invitado en series como "Salvado por la campana", "Casados... con hijos", "Embrujadas" y "X-Men: La decisión final".

Su papel más icónico fue el del Dr. Mark Sloan en el drama médico Grey's Anatomy. Entró a la serie en la segunda temporada y se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans. Su apodo en la serie, "McSteamy", se volvió parte de la cultura pop de los años 2000.

