Nueva tormenta solar severa podría afectar redes eléctricas y causar auroras boreales en el sur de EEUU

Video Auroras boreales en EEUU: alerta de NOAA y dónde verlas este fin de semana

Una fuerte tormenta solar se dirige hacia la Tierra y podría afectar aún más las redes eléctricas, ya que ha coincidido con el azote de dos huracanes en Estados Unidos, informaron el miércoles meteorólogos espaciales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tormenta geomagnética para el jueves y el viernes, luego de que se detectó una erupción solar a principios de esta semana.

PUBLICIDAD

La NOAA catalogó la tormenta como categoría G-4, que es de un nivel “severo”, que podría interrumpir temporalmente el suministro eléctrico y las señales de radio.

La NOAA ha notificado a los operadores de centrales eléctricas y a la Estación Espacial Internacional para que tomen precauciones.

También alertó sobre posibles interrupciones del suministro eléctrico a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), dependencia que actualmente enfrenta las devastadoras consecuencias de los huracanes Helene y Milton.

Los meteorólogos no esperan que esta tormenta solar supere la que azotó la Tierra en mayo, la más fuerte en más de dos décadas.

Pero no lo sabrán con certeza hasta que se encuentre a un millón de millas de distancia, donde las sondas espaciales puedan medirla.

Florida está lo suficientemente al sur como para evitar cualquier interrupción de energía provocada por una tormenta solar a menos que aumente de tamaño considerablemente, explicó el científico Rob Steenburgh, del Centro de Pronósticos Climáticos Espaciales de la NOAA.

“Eso disminuye un poco el riesgo”, dijo Steenburgh a AP. “Por eso estamos aquí, para avisarles y que puedan prepararse”.

Los expertos están más preocupados por el posible impacto en las redes eléctricas en las zonas azotadas por el huracán Helene hace dos semanas, dijo el meteorólogo espacial de la NOAA Shawn Dahl.

Pronostican posibles auroras boreales en el sur de EEUU

Según la NOAA, la tormenta también podría provocar auroras boreales en la parte central de Estados Unidos y el norte de California, aunque no se conoce con exactitud ni el lugar ni la hora.

PUBLICIDAD

La agencia dijo que aunque no se conoce exactamente el lugar preciso de estos fenómenos visuales, los cálculos indican que podrían registrarse tan al sur como Alabama.

Además, la agencia emitió un recordatorio a los aficionados a la astronomía para que apunten sus teléfonos inteligentes hacia arriba para tomar fotos, ya que los dispositivos a menudo pueden detectar auroras que pasan desapercibidas para el ojo humano.

La tormenta solar de mayo produjo auroras deslumbrantes en todo el hemisferio norte y no causó perturbaciones importantes.

El Sol está llegando al pico de su ciclo actual de 11 años, lo cual ha provocado toda la actividad solar reciente.

Tan sólo la semana pasada, la NOAA emitió una advertencia por una serie de fuertes tormentas solares que se registraron durante el fin de semana.

Según la advertencia, las tormentas solares se registraron desde el viernes y hasta el domingo.

Mira también: