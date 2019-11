Leïla Slimani, la escritora que se rebeló contra la obligación de la virginidad de las mujeres

No hay que confundirse con Leïla Slimani, una escritora francomarroquí que vive desde hace veinte años en París. Detrás de su frágil figura y sonrisa amable hay una aguerrida activista por los derechos de las mujeres. Ella fue la revelación de la última edición del Arequipa Hay Festival, que se celebró recientemente en dicha ciudad peruana.

Leí un tiempo atrás su segunda novela, Canción Dulce . Me impactó. Es la historia de una niñera que mata a los niños que ha cuidado con amor. "El bebé ha muerto": con esa oración comienza y no da tregua. Está escrita con brillantez y se podría leer como si fuera un buen thriller pero es mucho más que eso.

Creo que muchas salimos impactadas de cómo podemos ser arrastradas a cumplir un rol que no necesariamente elegimos y que a veces no vivimos las vidas que realmente queremos. Pero, además, inculcamos nosotras mismas a nuestros hijos a seguir ese comportamiento.

Slimani viene de un país donde algunas mujeres deben ir a un quirófano para que les “reconstruyan su virginidad” y así poder casarse. Y no es difícil imaginar cómo es el matrimonio con un hombre que exige ese requisito.

Pero no ha olvidado de dónde viene. De hecho, viaja a Marruecos con frecuencia. Allí, sus detractores la acusan de ser islamófoba y de haberse vendido a occidente. Creo que le temen a las voces como la suya.

No hay que dejarse engañar por sus personajes inquietantes, por la violencia y sordidez que contienen sus novelas.

Me contó que cuando renunció a su trabajo como periodista para dedicarse a escribir su primera novela, tenía un bebe pequeño en casa y su jefe le dijo que entendía que se fuera a casa a cuidarlo. Esa no era la razón, le explicó claramente, él no le creyó. Y fue de la rabia que le produjo el machismo de su jefe que salió su primer libro.